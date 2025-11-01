Prima pagină » Actualitate » Poliția anunță că a deschis un dosar penal după ce Simion a făcut plângere pentru amenințări și vandalizarea sediului AUR

Luiza Dobrescu
01 nov. 2025, 16:47, Actualitate
Poliția anunță că a deschis un dosar penal după ce Simion a făcut plângere pentru amenințări și vandalizarea sediului AUR

Liderul AUR, George Simion, a declarat la adunarea de partid de la Alba că a fost amenințat de peste 90 de ori și că se teme pentru viața lui și a familiei, însă poliția nu a luat nicio măsură, în urma plângerilor sale. 

Oamenii legii au reacționat cu un comunicat de presă în care au adus la cunoștința publică faptul că a fost deschis un dosar penal.

„După moartea lui Charlie Kirk, după asasinarea lui de către aceleași minți bolnave de sorginte satanică, am primit peste 90 de amenințări, pe care le-am contabilizat eu: „să pățească și Simion așa”. De 45 de zile am făcut plângere la poliție(…) Nu voi accepta să fiu împușcat, nici eu, nici cineva din familia mea, și nici voi. Eu prefer să lupt. Am solicitat azi, având în vedere amenințările la adresa mea, pază, care e obligatorie, conform legii. Poliția nu și-a făcut datoria, n-a cercetat amenințările. Dacă era vorba de oricine altcineva, era dramă…” , a declarat Simion, la Alba.

Referitor la acuzațiile aduse de liderul AUR oamenilor legii, Poliția Română amintește, „în continuarea precizărilor transmise în luna septembrie, referitoare la amenințări cu moartea adresate unui om politic, Centrul de Informare și Relații Publice din cadrul Inspectoratului General al Poliție Române” că  face „verificări procedurale”:

„Poliția Română tratează cu maximă seriozitate orice sesizare privind amenințări, acte de violență sau alte fapte care pot afecta siguranța persoanelor.

În urma plângerii penale depuse a fost constituit un dosar penal, fiind derulate verificările procedurale prevăzute de lege, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor și identificării persoanelor responsabile, sub coordonarea unității de parchet competente, respectiv Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

Instituția noastră nu tolerează comportamentele sau exprimările care incită la ură, violență ori care promovează ideologii extremiste.

Poliția Română acționează în mod echidistant și imparțial, pentru protejarea drepturilor și libertăților tuturor cetățenilor, indiferent de apartenența politică, socială sau de altă natură.

Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credințelor și libertatea creațiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt garantate, conform Constituției României.

Însă, această libertate nu poate fi folosită ca pretext pentru încălcarea legii.

Amenințările, indiferent cui se adresează, reprezintă fapte grave, care sunt sancționate conform legii penale.”, se arată în comunicat.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Sediul central al partidului AUR a fost VANDALIZAT peste noapte. Cum a răspuns formațiunea la mesajele agresive scrise pe clădire

George Simion, după vandalizarea sediului AUR: „nu voi accepta să fiu împușcat”. Se compară cu activistul american, Charlie Kirk

