George Simion, mesaj de la Washington: „Venim din România, o țară unde, până de curând, puteai fi închis și pedepsit pentru credințele tale/ Democrația a fost anulată”

Președintele AUR a făcut câteva declarații controversate la Washington, în cadrul conferinței internaționale, desfășurată la Capitol Hill, cu privire la anularea alegerilor din România în decembrie 2024.

Declarațiile lui George Simion vin pe fondul tensiunilor politice din România și al disputelor privind funcționarea procesului democratic.Liderul AUR a prezentat, în cadrul conferinței, situația din țara noastră audienței internaționale.

George Simion a vorbit la Washington despre anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024

„Venim din România, o țară unde, până de curând, puteai fi închis și pedepsit pentru credințele tale. O țară în care experiența oribilă a comunismului a încercat să promoveze ateismul”, a declarat George Simion.

Simion a discutat și despre actuala situație politică și a scos în evidență că „alegerile au fost anulate în România. Democrația a fost anulată de oameni care nu au credință, nu au Dumnezeu”.

Liderul AUR a transmis că soluțiile pentru crizele politice și conflictele internaționale nu pot exista în afara valorilor morale și spirituale. „Cheia pentru pacea globală, cheia pentru înțelegerea globală, cheia prosperității este prin Dumnezeu, prin credință, prin diplomați spirituali”, a spus acesta.

De altfel, Simion a făcut apel la pace în marile zone de conflict și a susținut că „toți cei adunați aici astăzi ne gândim la pacea mondială”, că „trebuie să găsim o soluție pentru pace în Ucraina” și că „în Gaza trebuie să adoptăm soluția Trump pentru pace și în Orientul Mijlociu”.

