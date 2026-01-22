USR îl atacă pe George Simion: „Așa arată un trădător de țară!”

USR îl atacă pe președintele AUR, George Simion, printr-o postare pe Facebook. USR spune că Simion „a dovedit să nu dă doi bani pe suveranitatea unei țări”. Poza îl arată pe președintele AUR atunci când este chemat să taie o felie din „tortul Groenlanda, cucerit de SUA”.

„George Simion a dovedit că nu dă doi bani pe suveranitatea unei țări. Dacă azi taie un tort cu forma Groenlandei, mâine ar tăia fără să clipească tortul în forma României ca să-l mulțumească pe Vladimir Putin”, scrie USR pe Facebook.

Simion s-a dus în Congresul american

George Simion se află în Statele Unite, zilele acestea, unde a fost surprins în timp ce tăia un tort în forma Groenlandei cu drapelul Statelor Unite, la un eveniment organizat de republicani la Trump Kennedy Art Center, din Washington.

Liderul AUR a fost invitat la celebrarea unui an de mandat al președintelui Donald Trump, moment organizat de republicanii susținători ai lui Trump, conduși de Anna Paulina Luna, membru al Congresului SUA. În cinstea președintelui Statelor Unite, a existat și un tort ce reflectă planurile acestuia de anexare a Groenlandei.

În timp ce taie tortul, Simion spune și câteva cuvinte în limba engleză: „Vom fi acolo pentru toți oamenii liber”.

George Simion a fost și premiat în SUA după ce a prezentat Congresului american un raport despre anularea alegerilor din România.

George Simion a tăiat un tort în forma Groenlandei cu drapelul SUA, la Washington: „Actuala coaliție nu are acces la Guvernul SUA”

George Simion a fost premiat în SUA după ce a prezentat Congresului american un raport despre anularea alegerilor din România: Ne vom ridica să luptăm