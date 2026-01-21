George Simion a fost premiat în SUA după ce a prezentat Congresului american un raport despre anularea alegerilor din România: Ne vom ridica să luptăm

George Simion, președintele AUR, se află în Statele Unite, unde a primit un premiu pentru susținerea libertății de exprimare și a democrației. Distincția a fost acordată de organizația Republicans for National Renewal, în cadrul unui eveniment organizat la Trump Kennedy Art Center.

Premiul a fost oferit pentru activitatea Partidului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni, descris drept cel mai pro-transatlantic partid din Europa, dar și pentru implicarea directă a lui George Simion în criticarea cenzurii și derapajelor antidemocratice. În discursul său, liderul AUR a spus că distincția aparține românilor care au cerut alegeri libere și corecte.

„Dragi prieteni, am fost implicat, împreună cu poporul român într-o mare bătălie pentru libertate, pentru alegeri libere și corecte și pentru democrație. Și acest premiu este pentru românii care s-au ridicat în apărarea dreptului lor de a trăi într-o democrație, la fel cum sunt Statele Unite ale Americii. (…) În fața tuturor alegerilor anulate și invalidate, ne vom ridica să luptăm pentru drepturile noastre,” a transmis Simion.

Simion a declarat că privește SUA ca pe un model de democrație și a susținut că lupta pentru libertatea de exprimare și pentru alegeri corecte va continua în Europa.

„Privim către Statele Unite cu speranță. Privim către Statele Unite ca spre un exemplu de democrație. Ne ridicăm în apărarea libertății de exprimare și a alegerilor libere și corecte”, a spus George Simion, după ce i-a fost acordat premiul.

Delegația AUR are programate întâlniri politice la Washington, inclusiv discuții la nivel instituțional, în cadrul demersului de informare a partenerilor strategici ai României.

