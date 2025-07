George Simion neagă că ar fi primit 15 mii de dolari de la ruși: Fix când AUR depune MOȚIUNE de cenzură, apare această „dezvăluire”

George Simion a reacționat cu privire la informația lansată de „Romanian Battlegroup Getica”, un grup de combatanți vorbitori de limbă română care luptă în Ucraina împotriva invaziei rusești, și care declară că liderul AUR ar fi primit 15.000 de dolari de la un agent FSB pentru a submina posibilitatea de unire dintre Republica Moldova și România. El acuză tentative de manipulare a opiniei publice și susține că „insinuările” lansate de acest grup au fost preluate fără verificări.

„O nouă mizerie, marca G4Media și cercurile Nicușoriste! Așa cum am spus de multe ori, nu am fost nici în 2012 (și nici în 2011) la Cernăuți! Lucru care se poate verifica foarte ușor prin urmărirea intrărilor și ieșirilor mele în țară. Nici măcar nu încearcă respectivii să facă ceva, o plastografie care să aducă a realitate cât de cât. Proiectul Unirea TV, la care am participat activ, s-a desfășurat în anul 2016. Vai de capul lor! Începând cu Tăpălagă!”, transmite George Simion pe blogul său.