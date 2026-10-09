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Simion anunță proteste în toată Europa pentru susținerea lui Călin Georgescu

Olga Borșcevschi
Simion anunță proteste în toată Europa pentru susținerea lui Călin Georgescu
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Președintele AUR, George Simion, anunță organizarea unor proteste în mai multe orașe din Europa, în semn de susținere pentru Călin Georgescu, aflat în arest preventiv. Manifestațiile sunt programate acest weekend, în fața ambasadelor și consulatelor României, dar și în alte locuri. De asemenea, simpatizanții fostului candidat la prezidențiale sunt chemți să se mobilizeze la Arestul Central din București. Anunțul vine după ce Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, printr-o decizie definitivă a Curții de Apel București, într-un dosar în care procurorii DIICOT îl acuză că ar fi înşelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.

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George Simion anunță proteste pentru Călin Georgescu

Liderul AUR și-a îndemnat susținătorii să participe atât la manifestațiile organizate în țară, cât și din Europa.

Calin Georgescu (S) si George Simion (D), candidatul Aliantei pentru Unirea Romanilor ( AUR) la alegerile prezidentiale, isi exercita dreptul la vot, in cadrul celui de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale, in Mogosoaia, duminica, 18 mai 2025. ANDREEA ALEXANDRU/MEDIAFAX FOTO

„Să nu îl lăsăm singur! La acest sfârșit de săptămână la Arestul Central să fie iarăși puhoi de lume. De asemenea pun aici protestele din următoarele zile din Diaspora, adăugați voi în comentarii de mai știți:
Diseară ora 19:00 – Cluj (Clopot/Monumentul Memorandiștilor)
*Sâmbătă, 10 octombrie:*
Elveția, Geneva, Palais des Nations (ONU), Avenue de la Paix – ora 14:00
Spania, Madrid, în fața Consulatului României – ora 14:00
Austria, Viena, Ambasada României, Prinz-Eugen-Straße 60 – ora 14:00
Portugalia, Lisabona, Jardim da Estrela – ora 16:00
*Duminică, 11 octombrie:*
Spania, Barcelona, în fața Consulatului României – ora 12:00
Belgia, Bruxelles (Uccle), Ambasada României, Rue Gabrielle 105 – ora 12:00–14:00
Marea Britanie, Birmingham, Consulatul General al României, 104–106 Colmore Row – ora 13:00
Marea Britanie, Londra, Institutul Cultural Român, 1 Belgrave Square – ora 13:00
Germania, München, Consulatul României, Richard-Strauss-Straße 149 – ora 13:00
Irlanda, Dublin, Ambasada României, 26 Waterloo Road – ora 13:30
Italia, Milano, Arco della Pace – ora 14:00
Italia, Torino, Piazza Castello – ora 14:00
Italia, Cuneo, plecare de la Statuia Alpini, Corso Dante – ora 14:00
Spania, Madrid, în fața Consulatului României – ora 14:00
Norvegia, Oslo, Ambasada României, Oscars gate 36 – ora 14:30
Italia, Pisa, San Ranieri Hotel – ora 15:00
Spania, Zaragoza, în fața Consulatului României – ora 16:00
Spania, Castellón, Plaza María Agustina – ora 16:00
Italia, Padova, Piazza Mazzini – ora 16:30
Spania, Burgos, Plaza Mayor – ora 17:00
Spania, Logroño, Parque del Espolón – ora 18:00
*Miercuri, 14 octombrie:*
Belgia, Bruxelles, Place du Luxembourg, Parlamentul European – ora 12:30
Toți pentru unul și unul pentru toți!”, a transmis liderul AUR pe Facebook.

Aproximativ 1.000 de oameni se aflau sâmbătă seara în fața sediului Arestului Central din București, în cea de-a șasea zi de protest, după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost arestat pentru 30 de zile. (Mai multe detalii AICI)

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