Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a transmis marți, 24 noiembrie 2026, o serie de precizări oficiale după ce liderul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, a anunțat public că a fost chemat la audieri în calitate de suspect și a acuzat un demers politic. Procurorii resping categoric aceste interpretări și arată că procedura de citare a fost realizată încă de săptămâna trecută, cu confirmare de primire.

Reacția Parchetului vine la scurt timp după ce președintele AUR a anunțat pe pagina sa de Facebook că este chemat joi,26 noiembrie, la ora 11:00, la Parchetul General, catalogând citația drept un „răspuns nedemocratic al regimului Nicușor Dan / PSD”. Acesta a legat, prin postarea sa, chemarea la Parchet de prezentarea AUR a raportului despre alegerile prezidențiale anulate.

Precizările Parchetului General: citația a fost confirmată pe 20 noiembrie

Într-un comunicat de presă, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție subliniază că demersurile judiciare sunt guvernate exclusiv de lege și nu au nicio legătură cu disputa politică. Parchetul precizează și că citarea lui George Simion a fost făcută pe 20 noiembrie și a ajuns la acesta în aceeași zi, fiind trimisă pe e-mail.

„Pentru corecta informare a opiniei publice, având în vedere afirmațiile făcute în spațiul public de către un parlamentar,referitoare la citarea sa la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, facem următoarele precizări:

Procedura de citare a fost efectuată în cursul zilei de 20 noiembrie 2026, confirmarea de primire a citației fiind transmisă prin e-mail în aceeași zi.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție respinge categoric orice interpretare de natură să atribuie o conotație politică demersurilor judiciare întreprinse în această cauză, activitatea procurorilor fiind guvernată exclusiv de principiile legalității, imparțialității și obiectivității”, au transmis reprezentanții instituției.

Ce anunțase George Simion pe rețelele de socializare

Anterior comunicatului transmis de procurori, liderul AUR publicase pe pagina sa de Facebook un mesaj în care anunța că a fost citat pentru ziua de joi, fără a oferi însă detalii despre obiectul dosarului în care are calitatea de suspect.

„Răspunsul nedemocratic al regimului Nicușor Dan / PSD: sunt chemat joi la 11:00 în calitate de «suspect» la Parchetul General! Nu trădăm, nu renunțăm!”, a scris George Simion pe Facebook.

Anunțul președintelui AUR a fost făcut la o zi după prezentarea raportului AUR despre alegerile anulate. Tot ieri, fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, a fost eliberat din Arestul Central.