Denise Rifai se pregătește de revenirea pe micile ecrane, după plecarea de la „Furnicuțele”. Aceasta va prezenta emisiunea „TOC Show” la Antena Stars începând cu 30 noiembrie.

Denise Rifai revine pe micile ecrane cu un nou proiect media. Aceasta va prezenta la Antena Stars emisiunea „TOC Show”, care va avea premiera pe 30 noiembrie. Producția va fi difuzată de luni până vineri, de la ora 21:30.

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„Cel mai important și așezat produs al meu”

Într-un interviu acordat Observator, jurnalista a făcut dezvăluiri despre noul său proiect. Denise Rifai a mărturisit că emisiunea „TOC Show” va fi cel mai important proiect din cariera sa, un format late-night diferit de emisiunile existente în România, care își propune să aducă în prim-plan poveștile, vocile și puterea femeilor. Totodată, aceasta a precizat că este un proiect la care visa încă de la începutul carierei sale jurnalistice.

„Cred cu tărie că această emisiune va fi și o consider cel mai important și așezat produs al meu din toate punctele de vedere pentru că este un proiect la care atunci când eram o tânără jurnalistă doar visam. Este un proiect late-night, în România noi nu avem un astfel de format.

S-a spus mereu despre mine că fac foarte multe interviuri cu bărbați, asta pentru că în funcții de conducere sunt, în principal, domni. Acest proiect aduce foarte multă voce și putere femeilor. Eu cred foarte tare că femeile unite fac mult mai mult decât niște simple conexiuni. Femeile unite produc schimbare. Este crezul acestei emisiuni”, a precizat Denise Rifai în cadrul unui interviu pentru Observator.

De asemenea, Denise Rifai a explicat cum va arăta formatul emisiunii. Aceasta a precizat că vor exista trei zone importante: o zonă de interviu, una în care vor fi prezentate cele mai de actualitate subiecte și una, cea mai importantă, de dezbatere. În cea din urmă, mai multe femei cu expertize diferite vor analiza subiectele esențiale ale serii.

„Va exista o zonă de interviu (…) În România se întâmplă lucruri. Oamenii merg la teatru, apar inovații în medicină, în IT. Vreau să fim foarte conectați cu tot ce este nou. Și mai apoi, acel element din emisiunea aceasta în reprezintă masa dezbaterii. Alături de câteva doamne, fiecare cu zonă de expertiză diferită, vom analiza, așa cum se cuvine, pe tocuri, subiectele care ne interesează, fie că vorbim de chestiuni politice, chestiuni care au impact social, care țin de fashion, tot ce e nou și tot ce are nevoie să fie lămurit. E un proiect foarte curajos, ca toate celelalte ale mele”, a continuat jurnalista.

„Vreau să fie o emisiune cu bucurie”

Totodată, vedeta TV a dezvăluit când se va desfășura emisiunea. Noul său proiect se va difuza de luni până vineri, de la ora 21:30 la ora 00. Totuși, vinerea nu va fi difuzat formatul obișnuit al emisiunii, ci un best-of al celor patru zile anterioare.

„De luni până vineri vom fi pe post. De luni până joi de la 21:30 la 00 o emisie în direct. Vineri ne propunem să facem un best-of al săptămânii. (…) Emisiunea o să fie pamflet. Vreau să fie o emisiune cu bucurie, vreau să ne simțim bine, să ne respectăm și să tratăm cu mult umor tot ce e important. Eu cred că doar cu blândețe, cu umor, putem să așezăm subiecte și să lăsăm mesaje care să dăinuie și cu care măcar să încercăm să producem schimbare”, a mai spus Denise Rifai în cadrul aceluiași interviu.

Sursă video: Observator