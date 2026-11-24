România riscă să intre într-o criză economică și politică gravă, care ar putea duce chiar la ieșirea din Uniunea Europeană (UE) până în anul 2035, dacă nu își rezolvă problemele bugetare și instabilitatea politică. Avertismentul vine dintr-un raport despre competitivitatea României, coordonat de fostul premier italian Enrico Letta și prezentat marți la Banca Națională a României (BNR).

Prezent la eveniment, premierul Luca Niculescu a recunoscut că analiza descrie corect situația actuală și a subliniat că România trebuie să își schimbe modul în care își dezvoltă economia, dar fără a se abate de la drumul european.

„Recunosc că l-am citit cu creionul în mână. Diagnosticul este corect și ni-l asumăm. În 25 de ani,România a urcat de la 26% la 78% din media europeană a PIB-ului pe locuitor și niciun stat intrat în UE din 2004 încoace nu a recuperat mai repede. Este una dintre cele mai bune ilustrări ale forței transformatoare pe care o are UE. Modelul care ne-a adus aici, însă, s-a epuizat”, a declarat Luca Niculescu.

Cum s-ar putea ajunge la „RoExit” și ce ar însemna asta pentru oameni

Potrivit autorilor raportului, scenariul cel mai negru pentru România ar putea porni chiar de la măsurile de redresare economică din anii 2026–2027. Creșterile de taxe sau tăierile de cheltuieli vor afecta veniturile oamenilor, bugetele primăriilor și serviciile publice, iar nemulțumirea populației ar putea fi folosită de politicieni pentru a da vina pe Bruxelles.

Analiza arată că, după alegerile din 2028, la putere ar putea ajunge o coaliție suveranistă care să anuleze măsurile bugetare și să intervină în justiție. Urmarea ar fi blocarea fondurilor europene și împrumuturi mult mai scumpe pentru stat. Tensiunile cu UE ar ajunge atât de departe încât, la începutul anilor 2030, s-ar organiza un referendum în urma căruia românii ar vota, la limită, ieșirea din Uniunea Europeană înainte de 2035, fără nicio plasă de siguranță economică.

Efectele unui RoExit asupra economiei și vieții de zi cu zi ar fi severe. Firmele și fabricile s-ar putea lovi de taxe vamale mari, iar companiile străine s-ar muta din România. Leul ar fi mult mai slab decât acum, iar prețurile ar crește accelerat după ce investitorii și-ar retrage banii din țară.

Statul nu s-ar mai putea împrumuta la dobânzi accesibile, ar rămâne fără bani pentru facturi și investiții, iar spitalele, școlile și primăriile s-ar confrunta cu lipsuri grave de finanțare. Tot mai multe firme ar da faliment, locurile de muncă s-ar împuțina, iar oamenii bine pregătiți ar pleca din nou la muncă în străinătate.

Premierul Luca Niculescu a precizat că privește acest scenariu doar ca pe un semnal de alarmă și a respins ideea unei rupturi de Europa.

„Îl citesc ca pe un avertisment, dar îl folosesc ca să dau un mesaj fără echivoc: locul României este în Europa. Prosperitatea noastră se construiește în Europa. Nu există altă cale”, a spus șeful Guvernului.

Marile slăbiciuni ale României

În discursul său, prim-ministrul a punctat câteva probleme majore care țin economia pe loc. Una dintre acestea o reprezintă faptul că există prea puțini bani pentru idei și afaceri noi, în condițiile în care investițiile în afaceri aflate la început de drum (capital de risc) reprezintă doar 0,008% din PIB – de aproximativ șapte ori mai puțin decât media europeană.

O altă problemă este legată de firmele slabe financiar. Bursa de Valori București are o valoare mică raportată la economie (16,5% din PIB), iar o treime dintre firmele active nu au nici măcar capitalul minim cerut de lege, motiv pentru care băncile nu le dau credite.

Premierul a atras atenția asupra cheltuielilor uriașe cu energia, subliniind că plafonarea prețurilor la energie a costat bugetul între 19 și 20 de miliarde de euro din 2022 până acum, deoarece banii au mers către toată lumea, nu doar către cei cu venituri mici.

Celelalte trei drumuri posibile pentru România până în 2035

Scenariul RoExit este cel mai rău din raportul coordonat de Enrico Letta. Acesta mai arată însă că există și alte 3 scenarii pe care România le poate urma în următorii 10 ani: