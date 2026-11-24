Semnele de avertizare timpurie ar putea alerta persoanele că sunt expuse riscului de boli cardiovasculare, oferindu-le timp să își modifice stilul de viață, au precizat cercetătorii într-un nou studiu.

Un nou studiu a descoperit că semnele care indică faptul că o persoană va suferi un infarct sau un accident vascular cerebral pot apărea cu până la 30 de ani înainte de eveniment, potrivit Euronews.

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Bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză de deces la nivel mondial. În 2022, aproximativ 19,8 milioane de persoane au murit din cauza unui infarct, a unui accident vascular cerebral sau a unei alte afecțiuni cardiace. Majoritatea bolilor cardiovasculare pot fi prevenite prin abordarea factorilor de risc legați de stilul de viață și de mediu – precum alimentația nesănătoasă, fumatul și poluarea aerului –, iar depistarea precoce poate facilita accesul la tratament și poate preveni decesele.

„Pentru marea majoritate a oamenilor, infarctele și accidentele vasculare cerebrale pot fi complet prevenite. Însă mulți dintre noi nu conștientizează că sunt expuși riscului decât atunci când este prea târziu”, a declarat Bryan Williams, director științific și medical în cadrul British Heart Foundation, organizația care a finanțat studiul.

Semnele care apar cu decenii înainte

Cercetători de la Universitatea din Edinburgh au monitorizat starea de sănătate a aproape 114.000 de persoane pe parcursul a trei decenii, începând cu anii ’80. La acea vreme, niciuna dintre aceste persoane nu suferea de boli cardiovasculare, însă, ulterior, aproape 17.000 dintre ele au suferit un infarct, un accident vascular cerebral sau au decedat din cauza unei afecțiuni cardiace.

Potrivit studiului, publicat în revista JAMA Network Open, în cazul celor care au dezvoltat ulterior probleme cardiace, semnele de avertizare au apărut adesea cu decenii înainte.

De exemplu, tensiunea arterială sistolică — presiunea din artere în momentul în care inima pompează sânge — a fost constant mai ridicată la persoanele care au dezvoltat ulterior afecțiuni cardiace, comparativ cu cele care nu au prezentat astfel de probleme.

Un alt semnal precoce a fost reprezentat de biomarkerii din sânge. Modificările nivelului de NT-proBNP — un fragment proteic utilizat pentru evaluarea insuficienței cardiace — au fost vizibile cu 10 ani înainte de apariția bolii, mai scrie sursa citată anterior.

Printre alte semne de avertizare timpurie s-au numărat indicatori legați de funcția renală, nivelul de activitate fizică, prezența diabetului și un indice de masă corporală (IMC) mai ridicat, acesta din urmă fiind un indicator al obezității. Unele dintre acestea sunt deja cunoscute drept factori de risc pentru bolile cardiovasculare — alături de hipertensiunea arterială și nivelul ridicat al colesterolului —, însă studiul evidențiază modul în care acești factori de risc evoluează în timp.

„Astfel de informații le-ar putea oferi oamenilor posibilitatea de a-și schimba stilul de viață”

Acest studiu completează dovezile tot mai numeroase care arată că semnalele de alarmă privind bolile cardiovasculare apar cu decenii înainte ca acestea să se instaleze”, a declarat Williams.

Williams a precizat că rezultatele ar putea ajuta medicii să identifice pacienții expuși riscului de a suferi un infarct sau un accident vascular cerebral mai târziu în viață, utilizând instrumente simple, precum măsurarea tensiunii arteriale sau analizele de sânge.

„Astfel de informații le-ar putea oferi oamenilor posibilitatea de a-și schimba stilul de viață sau de a începe un tratament cât timp sunt încă relativ tineri; acest lucru ar putea reduce riscul, ar putea preveni un infarct sau un accident vascular cerebral și le-ar putea schimba viitorul”, a spus Williams.