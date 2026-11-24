Luni, 30 noiembrie 2026, ProMotor lansează episodul cu numărul 118 al „Podcast cu Prioritate”, care îl are ca invitat pe Cristian Scutariu, jurnalist sportiv, scriitor și pasionat de motociclete.

În cadrul podcastului moderat de Marius Vișan, Cristian Scutariu vorbește despre începuturile carierei sale în jurnalism, pasiunea pentru motociclism, călătoriile prin lume pe două roți, dar și despre experiențele acumulate în traficul din România și din străinătate.

Noul episod va fi disponibil luni, 30 noiembrie, pe canalul de YouTube ProMotor România .

Cristian Scutariu, peste 200.000 de kilometri parcurși pe motocicletă

Jurnalist sportiv din 2006, Cristian Scutariu a descoperit motociclismul în 2009, transformând treptat această pasiune într-un stil de viață. A acumulat peste 200.000 de kilometri pe două roți, explorând destinații precum Siberia, Mongolia, Maroc, Columbia, Canada și Statele Unite ale Americii.

Una dintre cele mai spectaculoase expediții ale sale a avut loc în 2017, când a pornit singur spre Magadan, în extremitatea orientală a Rusiei, traversând celebrul „Drum al Oaselor”. Aventura a presupus parcurgerea unor regiuni izolate, în condiții dificile, la mii de kilometri distanță de casă.

De la jurnalism sportiv la cărți despre aventurile pe motocicletă

Experiențele acumulate în timpul expedițiilor sale au stat la baza a trei volume semnate de Cristian Scutariu:

„ Est, spre Siberia” (2019) – jurnalul unei expediții solitare pe Drumul Oaselor.

– jurnalul unei expediții solitare pe Drumul Oaselor. „ Înapoi în Est: Mongolia” (2025) – povestea unei călătorii prin stepele și regiunile sălbatice ale Mongoliei.

– povestea unei călătorii prin stepele și regiunile sălbatice ale Mongoliei. „Estul Sălbatic: Kârgâzstan și Tadjikistan” (2026) – volumul care încheie trilogia aventurilor motociclistice, dedicat explorării Asiei Centrale.

Prin intermediul acestor cărți, autorul prezintă atât dificultățile unor expediții pe distanțe lungi, cât și întâlnirile cu oamenii, diferențele culturale și experiențele personale trăite departe de casă.

Unde sunt cei mai agresivi șoferi din lume?

Experiența acumulată pe mai multe continente îi oferă lui Cristian Scutariu o perspectivă aparte asupra comportamentului participanților la trafic.

În episodul 118 al „Podcast cu Prioritate”, jurnalistul povestește unde a întâlnit cei mai agresivi șoferi, în ce țări traficul este cel mai haotic și ce comportamente ale conducătorilor auto îl deranjează cel mai mult.

Discuția abordează și relația dintre șoferi și motocicliști, diferențele dintre traficul din România și cel din alte țări, precum și provocările întâmpinate de cei care aleg să călătorească pe două roți.

Cristian Scutariu dezvăluie și ce motociclete are în prezent, de ce obișnuiește să le dea nume, care sunt acestea și ce semnificație au pentru el.

Episodul 118 al „Podcast cu Prioritate” by ProMotor va putea fi urmărit luni, 30 noiembrie 2026, pe canalul de YouTube ProMotor România.

Podcastul este susținut de Allianz-Țiriac și SANADOR.