George Simion prezintă exclusiv la Gândul – „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” imagini care nu au fost difuzate, de la protestul AUR din București. Susține că au participat 25.000 de oameni, dar televiziunile au spus că sunt mai puțini

Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, liderul AUR, George Simion, a prezentat imagini filmate cu drona, în exclusivitate, despre care susține că demonstrează numărul participanților la protestul organizat sâmbătă, 14 noiembrie, în Capitală. Președintele AUR susține că între 20.000 și 25.000 de oameni au fost prezenți la manifestație. George Simion a acuzat Primăria, instituțiile de forță și mai multe televiziuni că ar fi încercat să descurajeze participarea la protest și ar fi prezentat greșit numărul persoanelor care au fost prezente. Urmărește emisiunea live aici.

„Imaginile arată exact cei 20.000–25.000 de oameni care au fost în stradă la protestul de sâmbătă. Ca să înțeleagă și unii, și alții despre ce discutăm”, a susținut George Simion în platoul emisiunii.

George Simion a oferit imagini în exlusivitate de la protestul de sâmbătă

George Simion a prezenta în platoul emisiunii Gândul imaginile care demonstrează, în opinia sa, că între 20.000 și 25.000 de persoane au fost prezente la manifestațiile de sâmbătă. Acesta a afirmat că adevărul iese mereu la suprafață și că protestul a fost unul pașnic, fără incitări la ură, așa cum ar fi prezentat mai multe televiziuni și instituții de forță.

Președintele AUR a subliniat că unele titluri apărute în presă au fost menite să sperie oamenii și să îi descurajeze să participe la protest. George Simion a mai adăugat că, în ciuda vremii de afară, români din toate colțurile țării au venit la manifestație. De asemenea, a ironizat afirmația lui Ciprian Ciucu potrivit căreia la miting ar fi fost doar 50 de participanți.

„Avem imagini din drone care demonstrează câți oameni au fost. Adevărul iese la suprafață și bine că nu ne-am grăbit să îi ascultăm pe unii și pe alții care spuneau verzi și uscate. Ei au fost cei care au incitat la ură. Ei sunt cei care au încercat, prin acțiunile concertate ale Primăriei, ale instituțiilor de forță și ale multor televiziuni, care afișau titluri menite să sperie oamenii, să îi descurajeze să participe.

În ciuda vremii de afară, românii din toate colțurile țării au venit la proteste. „În ciuda răstălmăcirilor, am răspuns la zeci de întrebări: „De ce nu vă asumați?”, „De ce nu ați depus o cerere?”, „De ce spune domnul Ciucu că ar fi doar 50 de participanți?” Între 20.000 și 25.000 de oameni au fost prezenți în momentul de vârf.”, a susținut George Simion.

Sâmbătă a a vut loc protestatul pentru eliberarea lui Călin Georgescu

La protestul organizat sâmbătă, 14 noiembrie, în Capitală, în sprijinul lui Călin Georgescu, au participat peste 10.000 de persoane. O parte dintre manifestanți s-au deplasat din Parcul Izvor în fața Arestului Central, unde au continuat protestul.

George Simion a participat la protestul din Parcul Izvor și a cerut eliberarea lui Călin Georgescu. Liderul AUR a susținut că manifestația nu a fost un miting al partidului, ci un răspuns la chemarea susținătorilor lui Georgescu. Acesta a afirmat că nu se dezice de fostul candidat la prezidențiale și l-a descris drept un om care nu este „hoț și criminal ca cei care au condus România”.

„Suntem aici pentru că un om din sânul poporului român ne-a unit, iar acest om este omul care trebuia să fie președintele României.

Și are în ochi sistemul care a îngenuncheat românii și România. O are vina aceea ce a câștigat alegerile și inimile românilor. Acest miting nu este, așa cum încercau vuvuzelele sistemului să mintă, mitingul AUR. Noi am răspuns numai unei chemări venite din partea fraților”, a transmis George Simion.