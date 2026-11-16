Maia Sandu a declarat în Parlamentul European că Rusia vrea să transforme Moldova într-o „țară ostilă Ucrainei”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat, luni 16 noiembrie, în cadrul Forumului pentru extinderea Uniunii Europene, desfășurat la Bruxelles, că scopul Federației Ruse este ostilizarea Republicii Moldova față de Ucraina.

„Rusia vrea să transforme Republica Moldova într-o țară ostilă Ucrainei”, le-a spus Sandu participanților la eveniment, potrivit Kyiv Independent. „Putem să ne realizăm reformele (legate de UE) – acesta este aspectul pe care îl putem influența”, a declarat Sandu.

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Maia Sandu a precizat că Rusia încearcă să destabilizeze Republica Moldova și să o atragă în sfera sa de influență, ceea ce ar afecta relațiile Chișinăului cu Ucraina și parcursul european al țării.

Totodată oficialul a subliniat că procesul de integrare în Uniunea Europeană este cea mai bună cale de a ancora Republica Moldova în spațiul occidental.

„Procedând astfel, menținem, de asemenea, Republica Moldova ca o țară prietenă a Ucrainei”, a adăugat Sandu.

„Ne dorim foarte mult ca Ucraina să progreseze”

Republica Moldova și Ucraina vor continua separat reformele necesare aderării la UE, după ce au avansat până acum în paralel. Chișinăul este înaintea Kievului în acest proces, pe fondul încetinirii reformelor din Ucraina.

Maia Sandu a respins ideea unei competiții între cele două țări și a subliniat importanța cooperării pentru integrarea europeană.

„Ne dorim foarte mult ca Ucraina să progreseze”, a declarat Sandu.

Oficialul și-a exprimat înțelegerea față de Ucraina, în ceea ce privește ritmul adoptării reformelor, având în vedere că țara se află în război.

Guvernul de la Chișinău a transmis vineri, 13 noiembrie, că Moscova încearcă să blocheze parcursul european al Republicii Moldova, după apariția unor informații potrivit cărora Rusia ar fi propus federalizarea țării în cadrul negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina.