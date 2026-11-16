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Papa Leon a fost lovit la ochi, după ce un credincios din mulțime a aruncat cu un rozariu asupra sa

Papa Leon a fost lovit la ochi, după ce un credincios din mulțime a aruncat cu un rozariu asupra sa
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Papa Leon al XIV-lea a fost lovit în zona ochiului de un rozariu aruncat din mulțime în Lima, Peru, în timp ce se deplasa cu papamobilul spre slujba de încheiere a vizitei sale în America de Sud. Suveranul Pontif nu a fost rănit grav și și-a continuat programul fără probleme, scrie Reuters.

Suveranul Pontif a devenit cunoscut pentru reflexele sale și abilitatea cu care poate prinde obiectele aruncate spre el, deoarece credincioșii îi aruncă lucruri în timpul turneului. De-a lungul timpului a prins păpuși, steaguri și chiar s-a oprit să ia o pizza la o audiență din Piața Sfântul Petru din Roma.

Cu toate acestea, luni, Papa Leon, care călătorea cu papamobilul, a ratat un obiect trimis în direcția sa de o mulțime adunată la o bază aeriană din Lima, înainte de călătoria sa înapoi la Roma.

Fotografiile și videoclipurile l-au arătat pe Papă frecându-și ochiul la scurt timp după ce obiectul a fost aruncat spre el, în timp ce saluta binevoitorii pe drumul spre Liturghie. Vaticanul a confirmat ulterior că este vorba despre un rozariu, aruncat spre papă ca să-l binecuvânteze.

Deși lovit, Papa și-a continuat turneul și nu a existat nicio indicație că ar fi fost grav rănit. În predica sa finală, le-a mulțumit peruvienilor pentru ospitalitatea lor.

Leon, un jucător de tenis înfocat, este cunoscut pentru abilitatea sa neobișnuită de a prinde mingea. La un eveniment anterior de la Roma, Papa și-a cerut scuze cameramanului de la Vatican, aflat în spatele papamobilului, pentru că l-a lovit în timp ce încerca să prindă ceva aruncat spre el.

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