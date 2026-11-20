Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat într-un videoclip publicat pe rețelele sociale, că va vizita sâmbătă spitalele din Baia Mare. Oficialul a transmis că vrea să vadă la fața locului cum avansează investițiile și să audă „direct de la oamenii care lucrează în spitale ce le lipsește și ce trebuie schimbat”.

„În timp ce unii sunt ocupați cu moțiuni și spectacol politic, eu prefer să fiu în spitale, alături de pacienți și de echipele medicale”, a scris Alexandru Rogobete pe Facebook.

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Rogobete a precizat că se află în aeroport, în drum spre Baia Mare și că va vizita spitalele din oraș pentru a vedea la fața locului cum avansează investițiile. De asemenea, ministrul Sănătății a transmis că vrea să audă „direct de la oamenii care lucrează în spitale ce le lipsește și ce trebuie schimbat”.

„Sunt în aeroport, în drum spre Baia Mare. Mâine voi fi toată ziua în Baia Mare și în județul Maramureș, alături de președintele Consiliului Județean. Vreau să văd la fața locului cum avansează investițiile și să aud direct de la oamenii care lucrează în spitale ce le lipsește și ce trebuie schimbat”.

Rogobete lansează un nou apel către români privind neregulile din spitale

Ministrul a făcut din nou apel la public pentru a-i semnala ce probleme au întâmpinat în legătură cu modul în care au fost tratați în spitale.

„Vreau să aud și de la dumneavoastră. Ce probleme ați întâmpinat când ați avut nevoie de îngrijiri medicale? Unde ați simțit că ați fost tratați nedrept? Scrieți-mi în comentarii și voi discuta problemele pe care le semnalați cu conducerea spitalelor din județ. Vă mulțumesc și ne vedem la Baia Mare!”, a conchis Alexandru Rogobete.

Vizita lui Rogobete în Baia Mare vine după ce a efectuat o vizită similară în spitalele din Cluj-Napoca la începutul lunii. Ministrul Sănătății a vizitat pe 7 noiembrie mai multe spitale și instituții medicale din Cluj-Napoca, unde a identificat atât exemple de bună practică, cât și probleme de infrastructură care necesită soluții.