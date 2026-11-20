Comisia Europeană a transferat astăzi aproape 8 miliarde de euro Ucrainei, cea mai mare plată unică realizată prin Mecanismul pentru Ucraina. Banii sunt destinați consolidării și stabilității financiare a țării și, de asemenea, vor contribui la continuarea reformelor necesare pentru avansarea parcursului european. Comisia Europeană a anunțat că sumele transferate vor sprijini nevoile de finanțare și menținerea funcționării administrației publice, în contextul în care țara continuă să se apere împotriva agresiunii Rusiei. De la începutul războiului, UE și statele sale membre au acordat un sprijin total de aproape 238 de miliarde de euro Ucrainei și ucrainienilor – mai mult decât oricine altcineva, precizează Comisia Europeană.

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Ursula von der Leyen: Cea mai mare plată efectuată până în prezent

„Ucraina continuă să își îndeplinească angajamentele în materie de reforme, în timp ce se apără zi de zi. Astăzi executăm un transfer de aproape 8 miliarde EUR – cea mai mare plată efectuată până în prezent”, a declarat președinta Comisiei Europene.

Este cea de-a noua plată din cadrul Mecanismului pentru Ucraina. Astfel, sprijinul total acordat de UE în cadrul Planului pentru Ucraina, începând de la mijlocul anului 2024, se ridică la 40 de miliarde de euro.

Nevoile de finanțare ale Ucrainei, în 2027: 70 de miliarde de euro

Acest transfer vine după ce Ucraina a implementat cu succes reformele în mai multe sectoare strategice, dintre care sistemul judiciar, combaterea corupției și a spălării banilor, piețele financiare, gestionarea activelor publice, capitalul uman, mediul de afaceri, descentralizarea și politica regională, sectorul energetic, piața agroalimentară, transformarea digitală, precum și tranziția verde și protecția mediului.

Comisia Europeană a propus ieri un nou împrumut pentru Ucraina, care se ridică la 45 de miliarde de euro și care va contribui la acoperirea a două treimi din nevoile de finanțare suplimentare ale Ucrainei, estimate la 70 de miliarde de euro, în 2027.

Un alt pachet de sprijin pentru Ucraina, necesar în 2027

De la începutul războiului, UE și statele sale membre au acordat un sprijin total de aproape 238 de miliarde de euro Ucrainei și ucrainienilor – mai mult decât oricine altcineva, precizează CE. Pentru anul 2027, Comisia va plăti restul de 45 de miliarde de euro disponibile în cadrul împrumutului de sprijin pentru Ucraina, destinat apărării și bugetului.

În plus, noul pachet de sprijin, în valoare de până la 45 de miliarde de euro, va acoperi două treimi din nevoile suplimentare de finanțare ale Ucrainei pentru anul viitor. Restul de o treime va trebui să provină din sprijinul continuu și coordonat al partenerilor internaționali, inclusiv prin îndeplinirea la timp a angajamentelor asumate de G7 și de alți parteneri.