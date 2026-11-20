Tinerii din generația Z au ieșit din nou în stradă în toată Germania. Până în prezent, demonstrațiile s-au desfășurat pașnic – fiind însoțite, în multe orașe, de o prezență masivă a forțelor de ordine, scrie ZDF. Tinerii protestează împotriva reintroducerii serviciului militar obligatoriu, a înarmării și a creșterii costului vieții. Mulți manifestanți solicită, de asemenea, demisia cancelarului Merz.

Sursă video: X/@niusde_

Potrivit informațiilor furnizate de ZDF, la Köln au avut loc, în mod repetat, tulburări și mici ciocniri cu poliția. Au fost aprinse și focuri de artificii, dar poliția a intervenit imediat.

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În Turingia, sute de tineri au participat la protestele împotriva militarizării, serviciului militar obligatoriu și reducerilor sociale. În Jena, potrivit informațiilor furnizate de poliție și de organizatori, aproximativ 500 de elevi și studenți au defilat prin centrul orașului, trecând pe lângă școli și sediile partidelor politice.

Potrivit poliției, evenimentele s-au desfășurat în mare parte pașnic, fiind aprinse doar trei fumigene. La Erfurt, până la prânz au manifestat aproximativ 300 de tineri, care au afișat, printre altele, un sicriu cu steagul Germaniei și o cască militară.

Berlin: 2.000 de manifestanți, 1.600 de polițiști

Conform informațiilor furnizate de poliția germană, în Berlin au participat până în prezent aproximativ 2.000 de persoane la proteste. Manifestația se desfășoară în Alexanderplatz. Mulți dintre participanți poartă pancarte împotriva înarmării.

Conform informațiilor furnizate de poliție, la această operațiune participă aproximativ 1.600 de polițiști. Poliția din Berlin este sprijinită în acest demers de forțele din Mecklenburg-Pomerania de Nord, Brandenburg și de Poliția Federală.

La Frankfurt, aproximativ 400 de tineri au mărșăluit inițial dimineața, în cadrul unei „greve școlare împotriva recrutării”.

Demonstrații sub aceeași deviză au avut loc și în alte părți, inclusiv în Hamburg și Bremen, unde unele magazine și-au astupat vitrinele. De asemenea, La Hanovra, poliția a estimat că aproximativ 5.800 de persoane au participat la marș.

Ministrul german al Tineretului, Karin Prien (CDU), și-a exprimat înțelegerea față de demonstrațiile tinerilor.

„Tinerii au tot dreptul să își ridice vocea – și să fie ascultați cu seriozitate”, a declarat politiciana CDU pentru agenția germană de presă. Deși toate formele de violență sunt inacceptabile, ea a adăugat: „Când oamenii ies în stradă pașnic, ar trebui să ne întrebăm ce vor să ne spună. Unde se simt neauziți? Preocupările generației tinere nu sunt nefondate.”

Serviciul militar ogligatoriu în Germania

Germania se confruntă cu dificultăţi în recrutarea soldaţilor şi va trebui să decidă, cel târziu în iulie 2027, dacă va reintroduce sau nu serviciul militar obligatoriu, declara, în luna august a acestui an, pentru France Presse, Thomas Räwekamp, preşedintele Comisiei de apărare din Bundestag.

Confruntându-se cu o ameninţare rusească crescândă şi având un aliat american imprevizibil, cancelarul Friedrich Merz vrea să construiască armata convenţională cea mai puternică în Europa. În acest scop a fost creat un serviciu militar voluntar, precum şi înregistrarea obligatorie a bărbaţilor care împlinesc 18 ani.

Însă primele date sunt dezamăgitoare, astfel încât se ia în considerare ideea unei recrutări obligatorii pentru a compensa lipsa voluntarilor.