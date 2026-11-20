Andrew Tate este vizat de noi acuzații grave de viol, formulate de influencerița Lauren Southern, fostă activistă canadiană. Aceasta susține că ar fi fost agresată sexual de Andrew în România, în anul 2018. Mărturia ei apare într-o serie de documentare despre frații Tate, care urmează să fie lansată pe 25 noiembrie. Andrew Tate a susținut că relația cu Lauren Southern a fost consensuală și respinge categoric acuzațiile formulate împotriva sa, potrivit revistei americane Variety.

Lauren Southern susține că a fost agresată sexual în timpul unei vizite în România

În documentarul „Andrew Tate: Toxic Empire”, realizat pentru Investigation Discovery și HBO Max, Lauren Southern povestește că a venit în România în 2018, alături de alte persoane, pentru a discuta despre finanțarea unui proiect media.

Conform relatării sale, Andrew Tate ar fi invitat-o inițial la cină, iar ulterior la un club. Femeia afirmă că, după ce a consumat băuturi alcoolice, a început să se simtă neobișnuit de rău și să își piardă capacitatea de a se deplasa fără ajutor.

Southern susține că a fost dusă într-o cameră de hotel, unde Tate ar fi încercat să întrețină relații sexuale cu ea, în pofida refuzului său. Fosta activistă mai afirmă că influencerul ar fi agresat-o fizic și ar fi strâns-o de gât, iar în dimineața următoare i-ar fi cerut să nu vorbească public despre incident.

Acuzațiile acesteia nu sunt complet noi, Lauren Southern prezentând anterior aceeași versiune a evenimentelor într-o carte de memorii publicată în 2025. Atât Andrew Tate, cât și fratele său au negat categoric acuzațiile.

Mărturia unei alte femei din Marea Britanie

Documentarul include și declarațiile unei femei prezentate sub pseudonimul „Amelia”, a cărei identitate a fost protejată. Aceasta susține că l-a cunoscut pe Andrew Tate în 2013, în orașul britanic Luton, și că ar fi fost violată în locuința acestuia, după mai multe întâlniri.

Femeia relatează că i-a cerut în repetate rânduri să se oprească, însă refuzurile sale ar fi fost ignorate. Ea afirmă că experiența a avut consecințe psihologice majore și că, inițial, i-a fost dificil să accepte cele întâmplate. În cadrul producției sunt prezentate și presupuse mesaje trimise ulterior de Tate, cu un conținut care ar face referire la violența sexuală.

Autoritățile britanice au investigat în trecut acuzații formulate de mai multe femei împotriva influencerului, însă ancheta respectivă a fost închisă în 2019, fără formularea unor acuzații penale.

Frații Tate, în detenție federală în Statele Unite

Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, și fratele său Tristan, în vârstă de 38 de ani, au fost arestați în Statele Unite la data de 18 iulie 2026. Cei doi se află în prezent în detenție federală la Miami și contestă extrădarea în Regatul Unit, unde sunt vizați de acuzații grave privind violul, traficul de persoane și materiale de abuz sexual asupra copiilor.

Cazul fraților Tate a atras o atenție internațională considerabilă și prin prisma anchetelor penale desfășurate anterior în România, țară în care aceștia au locuit și și-au dezvoltat afacerile.