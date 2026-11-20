Un parlamentar din Australia a transformat discursul său de rămas-bun din Parlament într-un moment cu totul special. Jordan Lane, deputat al Partidului Liberal din Australia, și-a cerut în căsătorie iubita chiar în plenul Parlamentului din New South Wales, în fața colegilor săi.

Politicianul, în vârstă de 32 de ani, a anunțat recent că se retrage din politică și nu va mai candida la alegerile statale din martie 2027. Joi, 19 noiembrie, după discursul său de rămas-bun, acesta și-a încheiat intervenția cerându-și în căsătorie partenera, Natalie, alături de care formează un cuplu de peste 10 ani.

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„Domnule președinte, ultima mea întrebare în calitate de deputat pentru Ryde este pentru marea mea iubire, Natalie. Vrei să te căsătorești cu mine?”, a spus parlamentarul.

Acesta a scos inelul de logodnă și a așteptat răspunsul. Partenera sa a spus „Da”, iar sala Parlamentului a izbucnit în aplauze și urale. Politicianul a avut și o replică amuzantă după momentul emoționant. Acesta a cerut ca răspunsul iubitei sale să apară în stenograma oficială a Parlamentului. Imediat după, Jordan Lane a mers către iubita sa, i-a pus inelul pe deget și a sărutat-o.

„Aș dori să consemnez în Hansard că a spus «da»”.

Președintele Adunării Legislative din New South Wales, Greg Piper, a intrat și el în atmosfera de sărbătoare și a glumit că cel de-al 58-lea Parlament va rămâne în istorie drept „Parlamentul iubirii”.

Parlamentarul australian a anunțat că se retrage din politică

Cererea în căsătorie a venit la aproape două săptămâni după ce Jordan Lane a anunțat că nu va mai candida la alegerile din martie 2027. În discursul său de adio, deputatul a vorbit și despre decizia de a renunța la viața politică, dar și despre rolul pe care Natalie l-a avut în viața sa.