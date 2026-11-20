Un parlamentar din Australia a transformat discursul său de rămas-bun din Parlament într-un moment cu totul special. Jordan Lane, deputat al Partidului Liberal din Australia, și-a cerut în căsătorie iubita chiar în plenul Parlamentului din New South Wales, în fața colegilor săi.
Politicianul, în vârstă de 32 de ani, a anunțat recent că se retrage din politică și nu va mai candida la alegerile statale din martie 2027. Joi, 19 noiembrie, după discursul său de rămas-bun, acesta și-a încheiat intervenția cerându-și în căsătorie partenera, Natalie, alături de care formează un cuplu de peste 10 ani.
„Domnule președinte, ultima mea întrebare în calitate de deputat pentru Ryde este pentru marea mea iubire, Natalie. Vrei să te căsătorești cu mine?”, a spus parlamentarul.
Acesta a scos inelul de logodnă și a așteptat răspunsul. Partenera sa a spus „Da”, iar sala Parlamentului a izbucnit în aplauze și urale. Politicianul a avut și o replică amuzantă după momentul emoționant. Acesta a cerut ca răspunsul iubitei sale să apară în stenograma oficială a Parlamentului. Imediat după, Jordan Lane a mers către iubita sa, i-a pus inelul pe deget și a sărutat-o.
„Aș dori să consemnez în Hansard că a spus «da»”.
Președintele Adunării Legislative din New South Wales, Greg Piper, a intrat și el în atmosfera de sărbătoare și a glumit că cel de-al 58-lea Parlament va rămâne în istorie drept „Parlamentul iubirii”.
Cererea în căsătorie a venit la aproape două săptămâni după ce Jordan Lane a anunțat că nu va mai candida la alegerile din martie 2027. În discursul său de adio, deputatul a vorbit și despre decizia de a renunța la viața politică, dar și despre rolul pe care Natalie l-a avut în viața sa.
„Tu ești sursa a tot ceea ce este bun și adevărat, iar regretul meu este că nimic din ceea ce aș putea spune astăzi nu ar putea exprima pe deplin impactul profund pe care l-ai avut asupra acestei vieți. Dar, așa cum am spus la început, partea cea mai dificilă nu este să faci acest pas, ci să-l explici. Poate că motivul este că, în cazul acestui pas special, faptele vorbesc mult mai puternic decât cuvintele”.