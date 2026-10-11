Prima pagină » Actualitate » Germania a ridicat cea mai înaltă turbină eoliană din lume. Depășește turnul Eiffel și își propune să genereze o cantitate uriașă de energie

Germania a ridicat cea mai înaltă turbină eoliană din lume. Depășește turnul Eiffel și își propune să genereze o cantitate uriașă de energie

Germania a ridicat cea mai înaltă turbină eoliană din lume. Depășește turnul Eiffel și își propune să genereze o cantitate uriașă de energie
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Germania a ridicat un turn pentru turbină eoliană cu o înălțime de 365 de metri, devenind astfel cel mai înalt turn din lume, mai înalt decât Turnul Eiffel, ducând energia eoliană la un nivel greu de imaginat până acum, potrivit 20minutos.es.

Sondaj Gândul

Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Scopul acestei înălțimi este valorificarea vânturilor din straturile superioare ale atmosferei pentru a genera mai multă electricitate, fără a necesita teren suplimentar. Structura este amplasată în Schipkau, în regiunea germană Lusatia.

De altfel, Germania ar putea instala până la 4.000 dintre aceste turbine eoliene în parcuri eoliene existente.

Proiectul a fost dezvoltat de compania germană GICON, la comanda Agenției Federale pentru Inovații Disruptive (SPRIND), și a fost instalat în cadrul unui parc eolian existent în această fostă regiune minieră. Conform APNews, înălțimea butucului turbinei este de 300 de metri – această valoare reprezentând distanța de la sol până la centrul nacelei turbinei.

Atunci când palele ajung în punctul cel mai înalt, instalația atinge o înălțime totală de 365 de metri. Datorită acestor dimensiuni, turbina eoliană a devenit cea mai înaltă din lume și a doua cea mai înaltă structură din Germania. Este depășită doar de Turnul TV din Berlin, care măsoară 368 de metri, în timp ce Turnul Eiffel are o înălțime de 330 de metri.

Care este obiectivul?

Pe măsură ce altitudinea crește, vântul tinde să fie mai puternic și mai stabil, și prin urmare, se estimează că — folosind un rotor cu același diametru — o turbină amplasată la aceste înălțimi ar putea genera o cantitate de energie de aproximativ două ori mai mare decât o instalație convențională. Totuși, compania precizează că aceasta este o estimare ce trebuie verificată pe baza datelor reale colectate de la prototip.

Potrivit datelor tehnice, aceasta are o capacitate nominală de 3,8 MW și utilizează un rotor cu diametrul de 126,2 metri. planurile pentru versiunile viitoare vizează deja depășirea pragului de 7 MW. De asemenea, compania a estimat că instalația inițială ar putea produce anual aproximativ 18 milioane de kilowați-oră, adică o cantitate suficientă pentru a alimenta circa 6.000 de gospodării, deși producția finală va depinde de condițiile reale de la locul amplasării.

Mai multă energie de la parcurile eoliene existente

Turbinele eoliene convenționale ar continua să valorifice vântul la altitudini standard, în timp ce noile structuri ar viza curenții de aer situați la înălțimi mult mai mari. Estimările recente sugerează că Germania ar putea instala până la 4.000 de astfel de turbine în cadrul parcurilor eoliene existente, iar asta ar permite creșterea producției de energie electrică din surse regenerabile, fără a fi necesară utilizarea unor noi suprafețe de teren pentru construirea unor parcuri eoliene suplimentare.

Se precizează că, prototipul nu a demonstrat încă viabilitatea practică a conceptului. Lansarea acestuia este programată pentru luna noiembrie a acestui an, după finalizarea lucrărilor rămase. Datele colectate vor fi utilizate pentru a evalua un viitor parc eolian pilot, format din trei până la cinci turbine, și pentru a stabili dacă captarea energiei eoliene la astfel de altitudini justifică complexitatea construcției acestora.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Un bărbat din București, împușcat cu muniție neletală după ce a atacat un polițist cu un cuțit
14:21
Un bărbat din București, împușcat cu muniție neletală după ce a atacat un polițist cu un cuțit
CONTROVERSĂ „Iubesc gazul rusesc”. Un politician polonez de extremă dreapta, susținut de AfD, cere reluarea proiectului North Stream
13:56
„Iubesc gazul rusesc”. Un politician polonez de extremă dreapta, susținut de AfD, cere reluarea proiectului North Stream
SCANDAL Directorul CNAIR o acuză pe Diana Buzoianu că blochează Autostrada Pitești – Sibiu: „Fără acord de mediu, constructorii pot lucra doar pe 45% din șantier”
13:40
Directorul CNAIR o acuză pe Diana Buzoianu că blochează Autostrada Pitești – Sibiu: „Fără acord de mediu, constructorii pot lucra doar pe 45% din șantier”
ENERGIE Când se redeschide centrala nucleară de la Cernavodă. Cristian Bușoi anunță primul termen luat în calcul de autorități
13:21
Când se redeschide centrala nucleară de la Cernavodă. Cristian Bușoi anunță primul termen luat în calcul de autorități
UTILE De mâine, vine frigul. Cum ne pregătim centrala de apartament: Tot ce trebuie să știi și să faci ca să nu-ți cedeze centrala în mijlocul iernii
12:26
De mâine, vine frigul. Cum ne pregătim centrala de apartament: Tot ce trebuie să știi și să faci ca să nu-ți cedeze centrala în mijlocul iernii
ULTIMA ORĂ Alertă de atentat la vârful puterii din Polonia. Premierul Donald Tusk și ministrul Apărării, vizați de o posibilă asasinare. Serviciile secrete au fost mobilizate
12:25
Alertă de atentat la vârful puterii din Polonia. Premierul Donald Tusk și ministrul Apărării, vizați de o posibilă asasinare. Serviciile secrete au fost mobilizate
Mediafax
„Iubesc mirosul de gaz rusesc!”. Extrema dreaptă din Polonia vrea repunerea în funcțiune a Nord Stream
Digi24
„Lungul amurg” al Chinei: cei doi factori ce prevestesc un viitor sumbru pentru colosul care a fost odată „fabrica lumii”
Cancan.ro
Câți bani au primit Marcel și Armina, din partea Antenei 1, pentru cele doar 11 zile la Insula Iubirii
Prosport.ro
Andreea Popescu a recunoscut că l-a înșelat pe dansatorul Rareș Cojoc cu Dan Alexa: „Sunt o trădătoare! La mine era mult spațiu în căsnicie”
Adevarul
Ce se întâmplă cu românii care ajung la vârsta de pensionare, dar au doar 10 ani de vechime în muncă
Mediafax
Alertă de asasinat asupra premierului Poloniei. Reuniune de urgență la Varșovia
Click
Cabral, surprins de decizia luată de copiii săi. Ce a descoperit prezentatorul TV în dormitorul celor mici: „Primul impuls e să fac ordine”
Digi24
„A mers prea departe”. Musk îi cântă în strună lui Trump, după ce președintele SUA a cerut plecarea lui Zelenski
Cancan.ro
A mințit că are problemele medicale! De fapt, Armina a fost DATĂ AFARĂ de la Insula Iubirii. Care este motivul
Ce se întâmplă doctore
Sarcomul, cancerul RAR care poate fi confundat cu o simplă umflătură. Dr. Silvia Brotea-Moșoiu: „Pacienții ajung la medic cu tumori de 20-30 de centimetri”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Bell P-59, avionul secret. De ce pilotul său purta o mască de gorilă și fuma un trabuc
Descopera.ro
Bananele care nu se mai înnegresc după ce sunt tăiate, așteptate în magazine
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Descopera.ro
De ce unii japonezi rămân activi chiar și după 80 sau 90 de ani
Mediafax Italia
A fost CUTREMUR: ”S-a simțit puternic!”
Mediafax Spania
Stai în chirie? Cât vei plăti după noile reguli
ANCHETĂ Călin Georgescu află luni dacă poate scăpa de arestul preventiv. În aceeași zi, este așteptat la DIICOT și la un nou termen în dosarul Potra
14:40
Călin Georgescu află luni dacă poate scăpa de arestul preventiv. În aceeași zi, este așteptat la DIICOT și la un nou termen în dosarul Potra
ULTIMA ORĂ Claudiu Târziu și Marius Lulea lămuresc, în exclusivitate pentru Gândul, apropierea de partidul lui Dan Voiculescu: „Am considerat că merită să purtăm un dialog/E prima dată când ne vedem”. Ce intenții au foștii parteneri politici ai lui George Simion, cum se raportează la ideea ruperii AUR și ce planuri au alături de fondatorul trustului INTACT și Antena 3
14:26
Claudiu Târziu și Marius Lulea lămuresc, în exclusivitate pentru Gândul, apropierea de partidul lui Dan Voiculescu: „Am considerat că merită să purtăm un dialog/E prima dată când ne vedem”. Ce intenții au foștii parteneri politici ai lui George Simion, cum se raportează la ideea ruperii AUR și ce planuri au alături de fondatorul trustului INTACT și Antena 3
NEWS ALERT Papa Leon va fi supus unei intervenții chirurgicale în zilele următoare, după ce i s-a descoperit un nodul la plămân. Reacția Giorgiei Meloni
14:16
Papa Leon va fi supus unei intervenții chirurgicale în zilele următoare, după ce i s-a descoperit un nodul la plămân. Reacția Giorgiei Meloni
EXCLUSIV Povestea lui Andrei Nemțișor, elevul de aur al României, în exclusivitate pentru Gândul. Cum a reușit să ia premiul I la Olimpiada Balcanică de Informatică și să aibă un palmares care rescrie standardele excelenței în plan internațional
14:08
Povestea lui Andrei Nemțișor, elevul de aur al României, în exclusivitate pentru Gândul. Cum a reușit să ia premiul I la Olimpiada Balcanică de Informatică și să aibă un palmares care rescrie standardele excelenței în plan internațional
ATAC Cine sunt rebelii Houthi, care au revendicat atacul sângeros de pe aeroportul din Riad. Ce legături au cu Iranul
13:15
Cine sunt rebelii Houthi, care au revendicat atacul sângeros de pe aeroportul din Riad. Ce legături au cu Iranul
HOROSCOP Regina toamnei. Zodia de care se lipesc banii în octombrie
13:12
Regina toamnei. Zodia de care se lipesc banii în octombrie

Cele mai noi

Trimite acest link pe