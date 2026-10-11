Germania a ridicat cea mai înaltă turbină eoliană din lume. Depășește turnul Eiffel și își propune să genereze o cantitate uriașă de energie

Germania a ridicat un turn pentru turbină eoliană cu o înălțime de 365 de metri, devenind astfel cel mai înalt turn din lume, mai înalt decât Turnul Eiffel, ducând energia eoliană la un nivel greu de imaginat până acum, potrivit 20minutos.es.

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Scopul acestei înălțimi este valorificarea vânturilor din straturile superioare ale atmosferei pentru a genera mai multă electricitate, fără a necesita teren suplimentar. Structura este amplasată în Schipkau, în regiunea germană Lusatia.

De altfel, Germania ar putea instala până la 4.000 dintre aceste turbine eoliene în parcuri eoliene existente.

Proiectul a fost dezvoltat de compania germană GICON, la comanda Agenției Federale pentru Inovații Disruptive (SPRIND), și a fost instalat în cadrul unui parc eolian existent în această fostă regiune minieră. Conform APNews, înălțimea butucului turbinei este de 300 de metri – această valoare reprezentând distanța de la sol până la centrul nacelei turbinei.

Atunci când palele ajung în punctul cel mai înalt, instalația atinge o înălțime totală de 365 de metri. Datorită acestor dimensiuni, turbina eoliană a devenit cea mai înaltă din lume și a doua cea mai înaltă structură din Germania. Este depășită doar de Turnul TV din Berlin, care măsoară 368 de metri, în timp ce Turnul Eiffel are o înălțime de 330 de metri.

Care este obiectivul?

Pe măsură ce altitudinea crește, vântul tinde să fie mai puternic și mai stabil, și prin urmare, se estimează că — folosind un rotor cu același diametru — o turbină amplasată la aceste înălțimi ar putea genera o cantitate de energie de aproximativ două ori mai mare decât o instalație convențională. Totuși, compania precizează că aceasta este o estimare ce trebuie verificată pe baza datelor reale colectate de la prototip.

Potrivit datelor tehnice, aceasta are o capacitate nominală de 3,8 MW și utilizează un rotor cu diametrul de 126,2 metri. planurile pentru versiunile viitoare vizează deja depășirea pragului de 7 MW. De asemenea, compania a estimat că instalația inițială ar putea produce anual aproximativ 18 milioane de kilowați-oră, adică o cantitate suficientă pentru a alimenta circa 6.000 de gospodării, deși producția finală va depinde de condițiile reale de la locul amplasării.

Mai multă energie de la parcurile eoliene existente

Turbinele eoliene convenționale ar continua să valorifice vântul la altitudini standard, în timp ce noile structuri ar viza curenții de aer situați la înălțimi mult mai mari. Estimările recente sugerează că Germania ar putea instala până la 4.000 de astfel de turbine în cadrul parcurilor eoliene existente, iar asta ar permite creșterea producției de energie electrică din surse regenerabile, fără a fi necesară utilizarea unor noi suprafețe de teren pentru construirea unor parcuri eoliene suplimentare.

Se precizează că, prototipul nu a demonstrat încă viabilitatea practică a conceptului. Lansarea acestuia este programată pentru luna noiembrie a acestui an, după finalizarea lucrărilor rămase. Datele colectate vor fi utilizate pentru a evalua un viitor parc eolian pilot, format din trei până la cinci turbine, și pentru a stabili dacă captarea energiei eoliene la astfel de altitudini justifică complexitatea construcției acestora.