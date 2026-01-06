Prima pagină » Actualitate » Gest inconștient al unui turist aflat în vacanță în Filipine. A ținut în mână una dintre cele mai veninoase creaturi de pe Pământ

Gest inconștient al unui turist aflat în vacanță în Filipine. A ținut în mână una dintre cele mai veninoase creaturi de pe Pământ

06 ian. 2026, 11:06, Actualitate
Gest inconștient al unui turist aflat în vacanță în Filipine. A ținut în mână una dintre cele mai veninoase creaturi de pe Pământ
Gest inconștient al unui turist aflat în vacanță în Filipine / Sursa FOTO: Envato

Pățania trăită în Filipine nu va fi uitată prea curând de un jurnalist britanic, care abia ulterior a realizat că a trecut pe lângă moarte fără să-şi dea seama. Aflat în vacanţă, bărbatul a luat în mână o caracatiţă cu inele albastre, una dintre cele mai veninoase creaturi de pe Pământ.

Incidentul a avut loc pe o plajă din Santa Fe, insula Cebu.

Venin pentru care nu există antidot

Într-o postare pe Instagram, jurnalistul a povestit cum, la un moment dat, a observat un grup de copii care mutau o caracatiţă mică dintr-o baltă în alta. În acel moment el s-a gândit că trebuie să „salveze” creatura de copiii care se jucau.

„Nu mai văzusem niciodată o astfel de caracatiţă”, a spus el.

Fără să își dea seama la ce pericol se expune, britanicul a ţinut în palme o caracatiţă cu inele albastre. Veninul acestui animal poate provoca moarte unui adult în mai puţin de 30 de minute, spun oamenii de știință. Și, mai mult de atât, pentru acest tip de venin nu există antidot descoperit.

Abia după ce a făcut publică toată povestea, bărbatul a realizat cât de norocos a fost. Unele persoane care i-au văzut postarea l-au avertizat imediat să nu mai facă niciodată un asemenea gest.

„Întâlnirea mea apropiată cu moartea”, a scris britanicul pe reţelele de socializare, ca o concluzie la cele întâmplate.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Interzis oamenilor. Cele mai periculoase locuri de pe Terra. De la „Zona Morții”, „Porțile Iadului”, „Drumul Morții”, la Cernobîl și Zona Roșie

Imagini fabuloase de la petrecerea nababului care câștigă miliarde din contracte cu MApN. Cum a fost filmat în club influentul afacerist Cezar Romică Șerban

Lupta pentru supraviețuire a unei caracatițe, prinsă în capcana unui leu de mare. VIDEO

Recomandarea video

Mediafax
Un oraș medieval, nu foarte vizitat de turiști, este principala recomandare pentru turism în 2026
Digi24
Recep Tayyip Erdogan, către Donald Trump după capturarea lui Maduro: „Venezuela nu trebuie să se cufunde în haos sau instabilitate”
Cancan.ro
Mama românului mort în infernul din Elveția își plânge fiul: 'Avea o viață frumoasă, nu-i lipsea nimic'
Prosport.ro
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru prima dată în 10 ani!
Adevarul
De ce România finanțează Ucraina în criză economică – explicația simplă a unui politolog
Mediafax
Boboteaza și Sfântul Ioan 2026: tradiții, obiceiuri și superstiții care marchează finalul sărbătorilor de iarnă
Click
Crima de la Medicină care a îngrozit România. Carmen Bejan, studenta care a ucis și tranșat un bărbat
Digi24
„A ratat Putin ultima șansă?” Expert: După misiunea Maduro, elita rusă poate concluziona că trebuie să scape de liderul de la Kremlin
Cancan.ro
Avertisment de iarnă severă în aceste orașe din România, emis de meteorologii Accuweather. Va ninge continuu!
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține două săptămâni
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Poliția Română: „Eeee, mai merg un sezon!” Pățania unui șofer care nu și-a schimbat anvelopele vechi
Descopera.ro
Trucul dovedit științific care îți îndeplinește toate dorințele
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
De ce ne înroșim în obraji? Avantajele sociale neștiute
CONTROVERSĂ Tragedia din Crans-Montana, ziua 6: Tinerii foloseau o intrare separată și un cod PIN cunoscut de mulți pentru a se furișa în barul Le Constellation
11:45
Tragedia din Crans-Montana, ziua 6: Tinerii foloseau o intrare separată și un cod PIN cunoscut de mulți pentru a se furișa în barul Le Constellation
VIDEO Ion Cristoiu: Penibil fără limite! UE se vâră în poză în cazul Maduro pentru a arăta că există și ea pe planetă
11:31
Ion Cristoiu: Penibil fără limite! UE se vâră în poză în cazul Maduro pentru a arăta că există și ea pe planetă
FLASH NEWS Claudiu Năsui, fostul ministru USR al Economiei, explică de ce românii, deși muncesc, sunt tot săraci
11:24
Claudiu Năsui, fostul ministru USR al Economiei, explică de ce românii, deși muncesc, sunt tot săraci
FLASH NEWS 🚨 Ninsorile au lovit Europa: Cel puțin cinci morți în Franța. Școli închise, zboruri anulate și întârzieri pe aeroporturile din Olanda și Marea Britanie
11:15
🚨 Ninsorile au lovit Europa: Cel puțin cinci morți în Franța. Școli închise, zboruri anulate și întârzieri pe aeroporturile din Olanda și Marea Britanie
EXTERNE „Fabrica” de spioni. O universitate din Franța îi pregătește pe studenți pentru serviciile secrete. Cât costă programul
10:56
„Fabrica” de spioni. O universitate din Franța îi pregătește pe studenți pentru serviciile secrete. Cât costă programul
SPORT Liderul Superligii de fotbal, transfer de la locul 12 din eșalonul secund! „Bun venit”
10:52
Liderul Superligii de fotbal, transfer de la locul 12 din eșalonul secund! „Bun venit”

Cele mai noi

Trimite acest link pe