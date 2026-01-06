Gest inconștient al unui turist aflat în vacanță în Filipine. A ținut în mână una dintre cele mai veninoase creaturi de pe Pământ

Pățania trăită în Filipine nu va fi uitată prea curând de un jurnalist britanic, care abia ulterior a realizat că a trecut pe lângă moarte fără să-şi dea seama. Aflat în vacanţă, bărbatul a luat în mână o caracatiţă cu inele albastre, una dintre cele mai veninoase creaturi de pe Pământ.

Incidentul a avut loc pe o plajă din Santa Fe, insula Cebu.

Venin pentru care nu există antidot

Într-o postare pe Instagram, jurnalistul a povestit cum, la un moment dat, a observat un grup de copii care mutau o caracatiţă mică dintr-o baltă în alta. În acel moment el s-a gândit că trebuie să „salveze” creatura de copiii care se jucau.

„Nu mai văzusem niciodată o astfel de caracatiţă”, a spus el.

Fără să își dea seama la ce pericol se expune, britanicul a ţinut în palme o caracatiţă cu inele albastre. Veninul acestui animal poate provoca moarte unui adult în mai puţin de 30 de minute, spun oamenii de știință. Și, mai mult de atât, pentru acest tip de venin nu există antidot descoperit.

Abia după ce a făcut publică toată povestea, bărbatul a realizat cât de norocos a fost. Unele persoane care i-au văzut postarea l-au avertizat imediat să nu mai facă niciodată un asemenea gest.

„Întâlnirea mea apropiată cu moartea”, a scris britanicul pe reţelele de socializare, ca o concluzie la cele întâmplate.

NEW: British man unknowingly starts playing with the world’s deadliest octopus while vacationing in the Philippines. The man filmed himself handling a blue-ringed octopus, which can paralyze its victim by blocking nerve transmission. According to the National Library of… pic.twitter.com/4MvUFD5FL8 — Collin Rugg (@CollinRugg) December 16, 2025

