Gestul scandalos al unui primar din Iași: și-ar fi însușit el o parte din lemnele cumpărate din bani publici pentru încălzirea grădiniței

22 oct. 2025, 20:35, Actualitate
Un primar din județul Iași și-ar fi însușit o parte din lemnele achiziționate din bani publici pentru încălzirea grădiniței în localitate. Scandalul a izbucnit după ce un consilier care a văzut că lemnele sunt descărcate la curtea primarului a depus plângere la poliție. Oamenii legii au demarat o anchetă pentru a stabili care a fost traseul materialului lemnos și cine sunt vinovații.

Scandalul a avut loc în comuna Dobrovăț, după ce un trecător a descărcat mai multe lemne de foc la locuința edilului. Consilierul local a mers la IPJ Iași și a făcut o plângere împotriva primarului. Garda forestiră Suceava a trimis inspectorii la Dobrovăț, după ce a fost sesizată de presa locală.

Primarul comunei Dobrovăț nu este de găsit încă de dimineață, nu l-a găsit nici Poliția, nu a răspuns nici solicitărilo noastre, iar mai mult de atât, reprezentanții Gărzii forestiere din Suceava au fost nevoiți să manipuleze lemnul adus la grădinița din localitate manual, asta pentru că autoritățile locale nu le-au pus la dispoziție un utilaj corespunzător pentru astfel de situații.

Situația creată de primarul comunei i-a scandalizat pe localnii din Dobrovăț. Primarul comunei Dobrovăț nu a răspuns nici până la această oră solicitărilor jurnaliștilor de la Prima TV.

