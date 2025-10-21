Prima pagină » Social » Cum a reușit o profesoară decedată să împartă oamenii din Iași în două tabere. Ce a cerut să îi fie pus pe cruce

Cum a reușit o profesoară decedată să împartă oamenii din Iași în două tabere. Ce a cerut să îi fie pus pe cruce

21 oct. 2025, 22:15, Social
Cum a reușit o profesoară decedată să împartă oamenii din Iași în două tabere. Ce a cerut să îi fie pus pe cruce

Tradiția și cultura ne împing să respectăm ultimele dorințe ale oamenilor dragi. Ultima dorința a unei educatoare din Iași a devenit sursa unor controverse. În timp ce unii critică decizia, alții o consideră lăudabilă.

Care a fost ultima dorința a unei educatoare din Iași

Viorica Huja a fost educatoare în comuna Bivolari, județul Iași. Femeia a încetat din viață în urmă cu cinci ani și chiar ea a fost cea care și-a pregătit locul de veci.

Educatoarea nu și-a dorit ca pe monumentul ei funerar să fie doar numele, data nașterii și data decesului, așa cum se practică, de obicei. Așa că a rugat firma cu care a realizat lucrarea ca pe monumentului funerar să existe și alte două fotografii pe lângă a ei. În cele două imagini pot fi văzuți zeci de preșcolari, copii alături de care a fost în primii lor ani din sistemul de învățământ. Copii care i-au parcat viața profesională și care, prin ea, au luat prima dată contact cu educația școlărească.

Cum au comentat localnicii

Prezența acelor imagini pe mormântul funerar a împărțit localnicii în două tabere. În timp ce unii au considerat stranie această dorință, alții au interpretat-o ca pe un simbol al pasiunii pentru meseria ei și a legăturii cu copiii.

„Mi se pare straniu pentru că nu poți să pui poze cu copiii. Da, poate o poezie că ai lucrat cu copiii”, a spus un localnic, pentru Observator News.

„Și copiii mei au fost dar uite că n-au fost în promoția aceea ca să-i pună. Nu mi se pare așa ceva straniu”, a spus un altul.

Preoții susțin că gestul e la limită, atât din punct de vedere al credinței, cât și a legii.

„A așeza pe o cruce de mormânt fotografiile unor persoane, unor copii cred că intră într-o altă zonă sau poate este la limită gândindu-ne că trebuie să ținem cont de credința și de sensibilitatea celor pe care îi reprezentăm pe acel monument. Deci nu știu dacă nu cumva intrăm într-o zonă de GDPR, de drepturile de autor”, a declarat Lucian Apopei, preot.

Potrivit legii, afișarea fotografiilor cu minori în spații publice necesită aprobarea părinților.

Recomandările autorului:

Mediafax
E oficial! Permis auto de la 17 ani, aprobat de Parlamentul European: care sunt regulile
Digi24
Nicolas Sarkozy a cerut să fie eliberat imediat după ce a intrat pe poarta închisorii. Cum l-au întâmpinat deținuții
Cancan.ro
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă apartamentul pulverizat al avocatei Vasilica Enache
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Adevarul
O femeie îl acuză pe artistul Adrian Pleșca, alias „Artan”, că i-a hărțuit fiica de 18 ani la un eveniment. Organizator: „Mai face așa ceva”
Mediafax
Cea mai căutată meserie din UE: se caută oameni și se oferă până la 5.000 de euro pe lună
Click
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”
Wowbiz
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Antena 3
„Mireasa lor e în palat, a noastră e în pământ”. Iranienii se revoltă după ce au văzut filmarea cu mireasa decoltată, fiică de demnitar
Digi24
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce arată raportul preliminar INSEMEX
Cancan.ro
Administratoarea blocului din Rahova, AUDIATĂ! Răsturnare de situație: cine și CÂND a oprit sigiliul gazului
Ce se întâmplă doctore
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
observatornews.ro
Imagini exclusive de la locul exploziei din Rahova. Descoperire majoră făcută de specialişti
StirileKanalD
Vladimir Putin, sfătuit să nu meargă la Budapesta. "Ar putea fi asasinat"
KanalD
FOTO Cum arată apartamentele în care s-au mutat deja primele familii afectate de explozia din Rahova
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Toyota Land Cruiser FJ, rivalul surpriză care vrea să detroneze Dacia Duster
Descopera.ro
Cum era hărțuită România de Rusia în anul 1916
Capital.ro
Parlamentul European schimbă regulile pentru permisele de conducere. Anunț oficial pentru toți șoferii din UE
Evz.ro
Doru Octavian Dumitru, la spital. Familia comediantului: Trece prin momente dificile de sănătate
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce previziuni a făcut Carmen Harra cu privire la acest subiect de interes general: "Natura ne dă tot ce avem nevoie ca să fim bine!"
RadioImpuls
Veronica, un nou ATAC DUR la adresa lui Ahmed: "Ai ceva de rezolvat la psiholog, dar nu aici dragule". Concurentul din Casa Iubirii îi închide gura cu o replică neașteptată: "Am avut ceva, nu poți să zici că nu am avut că mă enervează". Ce a urmat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Descopera.ro
Imperiul Țarist, despre cerința României de a fi membru cu drepturi egale: „Ar produce o impresie penibilă asupra poporului rus”
DECIZIE După ce Miruță s-a plâns că nu poate face nimic, conducerea SALROM a fost demisă
22:56
După ce Miruță s-a plâns că nu poate face nimic, conducerea SALROM a fost demisă
BREAKING NEWS Fostul director CIA, John Brennan, „greul” care a declanșat povestea „interferenței ruse” în alegerile americane din 2016 împotriva lui Donald Trump, este dat pe mâna procurorilor. Ar fi mințit Congresul SUA! După Jim Comey, un alt mare inamic al lui Trump se prăbușește
22:38
Fostul director CIA, John Brennan, „greul” care a declanșat povestea „interferenței ruse” în alegerile americane din 2016 împotriva lui Donald Trump, este dat pe mâna procurorilor. Ar fi mințit Congresul SUA! După Jim Comey, un alt mare inamic al lui Trump se prăbușește
TRANSPORT După ce au fost interzise definitiv în Paris și Madrid, o altă mare capitală europeană spune ADIO trotinetelor electrice
22:36
După ce au fost interzise definitiv în Paris și Madrid, o altă mare capitală europeană spune ADIO trotinetelor electrice
ULTIMA ORĂ Grindeanu îi dă un ULTIMATUM lui Bolojan și îl amenință cu demisia
22:34
Grindeanu îi dă un ULTIMATUM lui Bolojan și îl amenință cu demisia
ACTUALITATE Victor Ponta: „Toată incompetența se acoperă cu narativul că ne apără de PUTIN”
22:30
Victor Ponta: „Toată incompetența se acoperă cu narativul că ne apără de PUTIN”
SĂNĂTATE Alimentele și băuturile care pot provoca CANCER. Medicii atrag atenția că sunt la fel de periculoase ca tutunul
22:13
Alimentele și băuturile care pot provoca CANCER. Medicii atrag atenția că sunt la fel de periculoase ca tutunul