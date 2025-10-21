Cum a reușit o profesoară decedată să împartă oamenii din Iași în două tabere. Ce a cerut să îi fie pus pe cruce

Tradiția și cultura ne împing să respectăm ultimele dorințe ale oamenilor dragi. Ultima dorința a unei educatoare din Iași a devenit sursa unor controverse. În timp ce unii critică decizia, alții o consideră lăudabilă.

Care a fost ultima dorința a unei educatoare din Iași

Viorica Huja a fost educatoare în comuna Bivolari, județul Iași. Femeia a încetat din viață în urmă cu cinci ani și chiar ea a fost cea care și-a pregătit locul de veci.

Educatoarea nu și-a dorit ca pe monumentul ei funerar să fie doar numele, data nașterii și data decesului, așa cum se practică, de obicei. Așa că a rugat firma cu care a realizat lucrarea ca pe monumentului funerar să existe și alte două fotografii pe lângă a ei. În cele două imagini pot fi văzuți zeci de preșcolari, copii alături de care a fost în primii lor ani din sistemul de învățământ. Copii care i-au parcat viața profesională și care, prin ea, au luat prima dată contact cu educația școlărească.

Cum au comentat localnicii

Prezența acelor imagini pe mormântul funerar a împărțit localnicii în două tabere. În timp ce unii au considerat stranie această dorință, alții au interpretat-o ca pe un simbol al pasiunii pentru meseria ei și a legăturii cu copiii.

„Mi se pare straniu pentru că nu poți să pui poze cu copiii. Da, poate o poezie că ai lucrat cu copiii”, a spus un localnic, pentru Observator News.

„Și copiii mei au fost dar uite că n-au fost în promoția aceea ca să-i pună. Nu mi se pare așa ceva straniu”, a spus un altul.

Preoții susțin că gestul e la limită, atât din punct de vedere al credinței, cât și a legii.

„A așeza pe o cruce de mormânt fotografiile unor persoane, unor copii cred că intră într-o altă zonă sau poate este la limită gândindu-ne că trebuie să ținem cont de credința și de sensibilitatea celor pe care îi reprezentăm pe acel monument. Deci nu știu dacă nu cumva intrăm într-o zonă de GDPR, de drepturile de autor”, a declarat Lucian Apopei, preot.

Potrivit legii, afișarea fotografiilor cu minori în spații publice necesită aprobarea părinților.

