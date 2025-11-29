Prima pagină » Actualitate » Gheorghe Dincă cere să fie ELIBERAT, susținând că bolile de care suferă nu pot fi tratate în penitenciar. Ce au decis judecătorii, pentru moment

Gheorghe Dincă cere să fie ELIBERAT, susținând că bolile de care suferă nu pot fi tratate în penitenciar. Ce au decis judecătorii, pentru moment

29 nov. 2025, 23:53, Actualitate
Gheorghe Dincă

Gheorghe Dincă, supranumit „monstrul din Caracal”, condamnat la 30 de ani de închisoare pentru două omoruri, viol și sechestrare de persoane ar putea ieși din închisoare. Bărbatul, acum în vârstă de 72 de ani, susține că este bolnav și a cerut să îi fie întreruptă pedeapsa, după ce a executat șase ani de închisoare la Penitenciarul Craiova.

Potrivit Antena 3, la dispoziția judecătorilor, Dincă a fost dus la Institutul de Medicină Legală și la Spitalul de Urgență pentru analize medicale.

Procurorii au dispus efectuarea mai multor expertize, la solicitarea judecătorilor, în ceea ce îl privește pe Dincă, după ce acesta a făcut o cerere în instanță privind întreruperea executării pedepsei.

Astfel, Gheorghe Dincă a fost transportat, sub escorta poliției, la Institutul de Medicină Legală din Craiova, dar și la Spitalul Județean din același județ.

Medicii i-au făcut mai multe analize și investigații și ei trebuie să spună dacă problemele de sănătate de care suferă pot fi tratate în penitenciar.

Gheorghe Dincă

În prezent, Gheorghe Dincă execută o pedeapsă de 30 de ani de închisoare după ce a fost găsit vinovat pentru sechestrarea, violarea și uciderea Alexandrei Măceșanu și Luizei Melencu.

Cazul Alexandrei Măceșanu a șocat toată țara. Copila de 15 ani a reușit să sune la 112 și să spună că a fost răpită și violată de un individ.

Nu a știut însă să spună unde este ținută, iar până când apelul ei a fost luat în serios de autorități și polițiștii au localizat casa în care era ținută, adolescenta a fost ucisă.

În timpul anchetei, autoritățile au descoperit că și Luiza Melencu a fost victima lui Gheorghe Dincă.

Deși a recunoscut crimele, la scurt timp după ce a fost arestat, Gheorghe Dincă a susținut ulterior că a făcut confesiunea după ce a fost bătut de polițiști.

El a spus că din toate faptele de care este acuzat singura faptă comisă a fost cea de viol, în cazul Alexandrei Măceșanu.

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Cum se RELAXEAZĂ românii, în minivacanța de Ziua Națională. „Păcat că nu avem zăpadă”
22:59
Cum se RELAXEAZĂ românii, în minivacanța de Ziua Națională. „Păcat că nu avem zăpadă”
FLASH NEWS 🚨 Maia Sandu îi atrage atenția lui Putin: „Nu acesta este limbajul unei țări care poartă negocieri. Noi sprijinim Ucraina”. Republica Moldova a fost nevoită să își închidă spațiul aerian din cauza a 2 drone ale Rusiei
22:20
🚨 Maia Sandu îi atrage atenția lui Putin: „Nu acesta este limbajul unei țări care poartă negocieri. Noi sprijinim Ucraina”. Republica Moldova a fost nevoită să își închidă spațiul aerian din cauza a 2 drone ale Rusiei
VIDEO Reprezentanții AUR au ajuns deja la Alba Iulia, iar liderul George Simion a anunțat programul pentru zilele următoare, inclusiv congresul extraordinar
21:17
Reprezentanții AUR au ajuns deja la Alba Iulia, iar liderul George Simion a anunțat programul pentru zilele următoare, inclusiv congresul extraordinar
VIDEO GALA Mari Sportivi ProSport 2025 | Irina Deleanu, șefa Federației Române de Gimnastică Ritmică: „Aș vrea să fim lăsați să construim în continuare”
20:35
GALA Mari Sportivi ProSport 2025 | Irina Deleanu, șefa Federației Române de Gimnastică Ritmică: „Aș vrea să fim lăsați să construim în continuare”
FLASH NEWS Prețuri scandaloase la Târgul de Crăciun din Piața Constituției, deschis sâmbătă. Kilogramul de pastramă – 220 de lei
20:21
Prețuri scandaloase la Târgul de Crăciun din Piața Constituției, deschis sâmbătă. Kilogramul de pastramă – 220 de lei
LIVE 🚨 Pace în Ucraina. Zelenski anunță că negocierile cu SUA din Florida se îndreaptă spre finalizarea planului de pace
20:00
🚨 Pace în Ucraina. Zelenski anunță că negocierile cu SUA din Florida se îndreaptă spre finalizarea planului de pace
Mediafax
Avertisment uluitor: Viața lui PUTIN atârnă de un singur lucru: „Asta vrea să fie el...”
Digi24
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump: Faceți bani, nu război!
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather au făcut anunțul: Ce se întâmplă începând cu 11 decembrie, în București și în toată România
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Adevarul
Cum a ajuns un fost colaborator al forțelor americane din Afganistan să împuște soldați americani. Suspectul, înrolat în „unitățile zero” ale CIA
Mediafax
Rețeta SECRETĂ de sarmale a călugărilor din Constanța. Ce pun pe masă de Sf. ANDREI
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
Tanczos Barna, despre momentul când a fost înjunghiat: „Dumnezeu m-a trimis înapoi”. Ce a spus despre agresor și despăgubirile acordate
Cancan.ro
Șoc total în Familia Regală! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze
Ce se întâmplă doctore
O celebră influenceriță a murit în condiții suspecte la doar 39 de ani! Fugise din spital înainte de tragedie
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Descopera.ro
O idee periculoasă, „războiul preventiv”
JUSTIȚIE O „crimă de onoare” șochează Olanda. Procurorii cer pedepse record pentru Ryan Al Najjar, fata găsită în mlaștină
22:31
O „crimă de onoare” șochează Olanda. Procurorii cer pedepse record pentru Ryan Al Najjar, fata găsită în mlaștină
EXTERNE Amenințare cu bombă la o televiziune franceză. Jurnaliștii au fost evacuați din studio în timpul transmisiei live
21:06
Amenințare cu bombă la o televiziune franceză. Jurnaliștii au fost evacuați din studio în timpul transmisiei live
EXTERNE Asia este devastată de inundații. Cum periclitează Inteligența Artificială misiunile de salvare din Thailanda
20:44
Asia este devastată de inundații. Cum periclitează Inteligența Artificială misiunile de salvare din Thailanda
EXTERNE Rusia trimite pe front soldați „de unică folosință”: fără căști și fără protecție elementară. Mulți mor înainte să ajungă în tranșee
20:25
Rusia trimite pe front soldați „de unică folosință”: fără căști și fără protecție elementară. Mulți mor înainte să ajungă în tranșee
VIDEO În Opoziție, Moșteanu & USR înfierau „impostura academică” și cereau „curățenie morală” în Guvern. Gândul scoate din arhivă un moment „de colecție” cu proaspăt demisul Moșteanu
20:19
În Opoziție, Moșteanu & USR înfierau „impostura academică” și cereau „curățenie morală” în Guvern. Gândul scoate din arhivă un moment „de colecție” cu proaspăt demisul Moșteanu
VIDEO AUR vrea ANULAREA legii care interzice fermele de șinșile și nurci. Anul trecut, România a oprit exploatarea acestor animale pentru blană
19:55
AUR vrea ANULAREA legii care interzice fermele de șinșile și nurci. Anul trecut, România a oprit exploatarea acestor animale pentru blană

Cele mai noi