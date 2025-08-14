Gheorghe Șoldan (președinte CJ Suceava): Casele din BROȘTENI, refăcute treptat după inundații

La aproape trei săptămâni de la inundațiile devastatoare care au lovit orașul Broșteni, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat progrese semnificative în reconstrucția zonei afectate.

„O mare parte dintre casele distruse complet sunt în plină reconstrucție, iar alte șantiere vor începe în zilele următoare. Sistemul de apă a fost repus în funcțiune, se lucrează la rețeaua electrică și se intervine pe drumurile județene afectate. Pe DJ 177A, în Pasul Puzdra, unul dintre drumurile cele mai afectate în urma viiturii, am redat circulația pentru utilajele de intervenție, iar în perioada următoare vom turna și asfalt. Pe șantierul solidarității din Broșteni sunt zi de zi primari, voluntari, ONG-uri, asociații religioase, firme și sute de oameni care muncesc pe timpul și pe banii lor. Le mulțumesc, în numele tuturor sucevenilor, pentru că au răspuns apelului nostru de a reconstrui împreună Broșteniul. Oamenii nu au nevoie de vorbe, ci de fapte. Și sigur nu au nevoie de autorități care ridică din umeri în fața nenorocirii”, a scris șeful CJ Suceava pe Facebook.

El a menționat că se lucrează și la refacerea infrastructurii rutiere distruse și a rețelelor electrice.

„Mulți și-au pierdut nu doar casa, ci întreaga gospodărie: anexe, depozite, bunuri. Zeci de operatori economici au pierdut utilaje, mașini, stocuri de marfă sau chiar punctele de lucru. În spatele acestor firme sunt sute de angajați și familiile lor. Zilele trecute, împreună cu prefectul Traian Andronachi, m-am întâlnit la Broșteni cu aproximativ 70 de agenți economici și am stabilit, caz cu caz, ce pași trebuie urmați pentru despăgubiri. Am constituit și o comisie care să se ocupe punctual de fiecare situație. Pagubele sunt foarte mari, dar nu stăm pe loc. Avem zeci de kilometri de drumuri județene afectate, zeci de kilometri de drumuri comunale rupte de ape și foarte multe drumuri forestiere distruse”, a adăugat Șoldan.

Foto: Facebook / Gheorghe Șoldan

AUTORUL RECOMANDĂ:

Gheorghe Șoldan anunță că încep LUCRĂRILE pentru eliminarea infiltrațiilor de apă la Cetatea de Scaun a Sucevei

Bacăul oferă sprijin pentru sinistrații din Broșteni. 5 tiruri cu ajutoare și 800.000 lei sprijin financiar/ „Solidaritatea nu are culoare politică”