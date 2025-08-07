Prima pagină » Știri politice » Bacăul oferă sprijin pentru sinistrații din Broșteni. 5 tiruri cu ajutoare și 800.000 lei sprijin financiar/ „Solidaritatea nu are culoare politică”

Bacăul oferă sprijin pentru sinistrații din Broșteni. 5 tiruri cu ajutoare și 800.000 lei sprijin financiar/ „Solidaritatea nu are culoare politică”

07 aug. 2025, 15:48, Știri politice
Bacăul oferă sprijin pentru sinistrații din Broșteni. 5 tiruri cu ajutoare și 800.000 lei sprijin financiar/ „Solidaritatea nu are culoare politică”

Un convoi umanitar format din cinci tiruri și mai multe camioane, pline cu materiale de construcții și electrocasnice, a ajuns joi după-amiază în orașul Broșteni, puternic afectat de inundații. Sprijinul vine din județul Bacău, în urma unei mobilizări rapide din partea autorităților locale și a parlamentarilor PSD, anunță șeful Consiliului Județean (CJ) Suceava, social-democratul Gheorghe Șoldan.

„În această după-amiază a ajuns la Broșteni un convoi de cinci tiruri și mai multe camioane cu materiale de construcții și electrocasnice, din partea județului Bacău. Vreau să le mulțumesc personal europarlamentarului Dragoș Benea și președintei Consiliului Județean Bacău, Cristina Breahnă-Pravăț, care ne-a sprijinit și financiar cu suma de 800.000 de lei pentru reconstrucția Broșteniului.

Îi mulțumesc, de asemenea, și prefectului județului Bacău, Claudiu Ilișanu, născut chiar aici, la Broșteni, cel care a inițiat această campanie. Le sunt și rămân recunoscător parlamentarilor băcăuani care au însoțit convoiul: deputații Costel Dunava, Vasile Budacă, Lucian Bogdănel, Adrian Popa şi senatorul Ionel Floroiu. Nu în ultimul rând, le mulțumesc din suflet și primarilor din județul Bacău care au făcut parte din delegația care a ajuns astăzi la Broșteni”, scrie președintele CJ Suceava.

Gheorghe Șoldan subliniază că în astfel de momente nu politica de partid trebuie să primeze, ci solidaritatea dintre oameni indiferent de culoarea politică.

„Gestul autorităților județului Bacău demonstrează încă o dată că în fața dezastrului, empatia, solidaritatea și unitatea sunt mai importante decât orice. Și ne arată în primul rând că nu suntem singuri în fața nenorocirilor care se pot întâmplă oriunde, oricând. La Broșteni, solidaritatea nu are culoare politică. E despre oameni, nu despre partide”.

Șeful CJ Suceava promite reconstrucția Broșteniului

Autoritățile locale își propun nu doar reparații de urgență, ci reconstrucție pe termen lung pentru zonele afectate de inundații.

„Am promis că vom reconstrui Broșteniul și îl vom transforma într-un mare șantier al solidarității. Iar în următoarele săptămâni veți vedea acest lucru. Vom fi alături de fiecare om care a avut de suferit. Pentru că cea mai importantă calitate a unui lider politic e empatia. Degeaba ești cel mai bun specialist, degeaba ești un bun orator dacă, atunci când oamenii au nevoie de tine, nu ești acolo, lângă ei”, încheie Gheorghe Șoldan.

Sursa: Gheorghe Șoldan/ Facebook

AUTORUL RECOMANDĂ:

Mediafax
Tot mai multe cazuri de rujeolă în România
Digi24
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele în timpul funeraliilor
Cancan.ro
Cum a apărut Viorica Dăncilă la priveghiul lui Ion Iliescu? Toate privirile s-au întors către ea
Prosport.ro
„Milionari și bogătași îi scriu și îi oferă excursii în Europa”. Femeia care a declanșat isteria între bărbații cu bani după ce s-a despărțit de logodnic
Adevarul
O angajată dă în judecată compania Orange, unde era angajată, pentru că a fost plătită 20 de ani fără să facă nimic
Mediafax
Funeraliile lui Ion Iliescu: Care au fost marii absenți de la eveniment
Click
Tragedia cumplită din familia lui Ion Iliescu. Povestea dramatică a fost marturisită chiar de fostul președinte: „A făcut infarct și a murit acolo”
Wowbiz
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Antena 3
De ce nu a participat Nicușor Dan la funeraliile lui Ion Iliescu? Surse: El a stat în biroul din Palatul Cotroceni
Digi24
„Știți câte lucruri spun bărbații, doar ca să arate cât de tari sunt ei?” Budanov laudă prostituatele recrutate de spionajul ucrainean
Cancan.ro
Nina nu va participa la înmormântarea lui Ion Iliescu. Care este motivul
Ce se întâmplă doctore
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai puternice femei din România. E cunoscută de toţi, sigur nu o recunoşti din prima
observatornews.ro
25.000 de oameni la catafalcul Regelui Mihai şi 1.000 la Ion Iliescu. Explicaţia unui istoric
StirileKanalD
A murit Rodica Coposu, cea mai mică soră a lui Corneliu Coposu: "Era veșnic surâzătoare"
KanalD
Destin frânt mult prea devreme! Un tânăr de 18 ani a murit după ce a căzut de la etajul 10 al unui bloc din Sibiu
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Șoferi, atenție! Limitele de viteză în localitate în 2025: Ce riști dacă nu ești la curent!
Descopera.ro
Sfârșitul Universului se apropie mai repede decât credeai? 😱 Vezi detalii!
Capital.ro
Proprietarii de apartamente, obligați să achite către stat. Se plătește până la 422 lei pe an, începând cu 1 ianuarie 2026
Evz.ro
Identitatea digitală. Rețeaua ascunsă despre care puțini români știu
A1
Nina Iliescu nu a participat la înmormântarea soțului său, Ion Iliescu. De ce a lipsit și de ce a fost chemat medicul de urgență
Stirile Kanal D
Ion Iliescu, condus pe ultimul drum cu onoruri militare. Fostul președinte a fost înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea III - LIVE VIDEO
Kfetele
Una dintre verișoarele lui Ion Iliescu a fost și ea prezentă la funeralii, deși starea de sănătate nu îi permitea! Ce a declarat fiul acesteia, care a însoțit-o?
RadioImpuls
Felix Baumgartner, într-o ipostază rară! Imaginile postate de Mihaela Rădulescu la o săptămână de la înmormântarea sportivului: ”Voi lupta pentru tine, iubirea mea”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip din Vaslui către iubita lui: – Iubito, am ceva super pentru diseară!
Descopera.ro
Cutremurele alimentează viața din adâncurile Pământului, arată un studiu
EXTERNE Șeful armatei israeliene susține că își va menține o poziție fermă/ „Nu ne confruntăm cu chestiuni teoretice, ci cu PROBLEME de viață și de moarte”
15:41
Șeful armatei israeliene susține că își va menține o poziție fermă/ „Nu ne confruntăm cu chestiuni teoretice, ci cu PROBLEME de viață și de moarte”
EXCLUSIV Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu, după înmormântare. Oamenii își fac selfie cu crucea fostului președinte
15:31
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu, după înmormântare. Oamenii își fac selfie cu crucea fostului președinte
NEWS ALERT UE ignoră avertismentele lui Trump și anunță că planul de investiții în SUA nu este obligatoriu /”Noi am transmis INTENȚII”
15:11
UE ignoră avertismentele lui Trump și anunță că planul de investiții în SUA nu este obligatoriu /”Noi am transmis INTENȚII”
OPINIE Pastila lui Ion Cristoiu: USR și Presa TeFeListă au reușit, cu ura lor prostească, să-l învie pe Ion Iliescu din primii ani postdecembriști!
15:04
Pastila lui Ion Cristoiu: USR și Presa TeFeListă au reușit, cu ura lor prostească, să-l învie pe Ion Iliescu din primii ani postdecembriști!
HOROSCOP Horoscop 8 august 2025. LEILOR le plac provocările
15:00
Horoscop 8 august 2025. LEILOR le plac provocările
VIDEO Doru Bușcu-Cu ce rămânem după Iliescu? Marile semne de întrebare! | „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”
14:39
Doru Bușcu-Cu ce rămânem după Iliescu? Marile semne de întrebare! | „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”