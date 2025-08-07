Bacăul oferă sprijin pentru sinistrații din Broșteni. 5 tiruri cu ajutoare și 800.000 lei sprijin financiar/ „Solidaritatea nu are culoare politică”

Un convoi umanitar format din cinci tiruri și mai multe camioane, pline cu materiale de construcții și electrocasnice, a ajuns joi după-amiază în orașul Broșteni, puternic afectat de inundații. Sprijinul vine din județul Bacău, în urma unei mobilizări rapide din partea autorităților locale și a parlamentarilor PSD, anunță șeful Consiliului Județean (CJ) Suceava, social-democratul Gheorghe Șoldan.

„În această după-amiază a ajuns la Broșteni un convoi de cinci tiruri și mai multe camioane cu materiale de construcții și electrocasnice, din partea județului Bacău. Vreau să le mulțumesc personal europarlamentarului Dragoș Benea și președintei Consiliului Județean Bacău, Cristina Breahnă-Pravăț, care ne-a sprijinit și financiar cu suma de 800.000 de lei pentru reconstrucția Broșteniului. Îi mulțumesc, de asemenea, și prefectului județului Bacău, Claudiu Ilișanu, născut chiar aici, la Broșteni, cel care a inițiat această campanie. Le sunt și rămân recunoscător parlamentarilor băcăuani care au însoțit convoiul: deputații Costel Dunava, Vasile Budacă, Lucian Bogdănel, Adrian Popa şi senatorul Ionel Floroiu. Nu în ultimul rând, le mulțumesc din suflet și primarilor din județul Bacău care au făcut parte din delegația care a ajuns astăzi la Broșteni”, scrie președintele CJ Suceava.

Gheorghe Șoldan subliniază că în astfel de momente nu politica de partid trebuie să primeze, ci solidaritatea dintre oameni indiferent de culoarea politică.

„Gestul autorităților județului Bacău demonstrează încă o dată că în fața dezastrului, empatia, solidaritatea și unitatea sunt mai importante decât orice. Și ne arată în primul rând că nu suntem singuri în fața nenorocirilor care se pot întâmplă oriunde, oricând. La Broșteni, solidaritatea nu are culoare politică. E despre oameni, nu despre partide”.

Șeful CJ Suceava promite reconstrucția Broșteniului

Autoritățile locale își propun nu doar reparații de urgență, ci reconstrucție pe termen lung pentru zonele afectate de inundații.

„Am promis că vom reconstrui Broșteniul și îl vom transforma într-un mare șantier al solidarității. Iar în următoarele săptămâni veți vedea acest lucru. Vom fi alături de fiecare om care a avut de suferit. Pentru că cea mai importantă calitate a unui lider politic e empatia. Degeaba ești cel mai bun specialist, degeaba ești un bun orator dacă, atunci când oamenii au nevoie de tine, nu ești acolo, lângă ei”, încheie Gheorghe Șoldan.

Sursa: Gheorghe Șoldan/ Facebook

AUTORUL RECOMANDĂ: