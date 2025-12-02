Prima pagină » Actualitate » Gigantul din România care intră pe piața din UNGARIA și construiește o fabrică de trenuri

Gigantul din România care intră pe piața din Ungaria / Foto ilustrativ, sursa: Pixabay

Compania românească Grampet-GFR construiește o nouă fabrică de trenuri în Ungaria, în parteneriat cu grupul chinez CRRC Shandong. Investiția va fi localizată în Debrecen, unde producția va începe chiar în acest an.

Grampet-GFR din România și CRRC Shandong au semnat recent un acord pentru înființarea fabricii.

De ce a fost aleasă Ungaria

Grampet are deja o fabrică în Debrecen, specializată în repararea și modernizarea vehiculelor feroviare. Noua fabrică va produce vagoane de marfă deschise, vagoane platforme și vagoane container.

Mai mulți factori au contribuit la alegerea locației. Prezența stabilă a Grampet în Ungaria, costurile moderate de exploatare, avantajele logistice ale țării și deschiderea mediului de reglementare au contribuit la decizia părților în favoarea Ungariei.

CRRC Shandong este unul dintre cele mai mari grupuri de producție de vehicule feroviare din lume. Grupul Grampet din România este cel mai mare operator privat de transport de marfă din regiunea Europei Centrale și de Sud-Est, cu un transport anual de marfă care depășește 15 milioane de tone.

Compania-pilot a Grup Feroviar Român are peste 2.600 de angajați. A realizat o cifră de afaceri de 1,027 miliarde de lei în 2023, scrie Világgazdaság.

Proiectul actual nu a apărut din senin. În 2024, s-a ajuns la un acord important, care a deschis calea pentru investiția actuală în Debrecen. La acea vreme, Acemil Zrt. și CRRC Zhuzhou Locomotive au colaborat pentru a relua producția de locomotive în Ungaria. Au construit și o capacitate comună de asamblare a vagoanelor de marfă, cu partenerul actual, CRRC Shandong.

Patru centre profesionale

Ca parte a cooperării din 2024, a fost anunțată și înființarea a patru centre profesionale. Acestea se vor ocupa de întreținerea căilor ferate, educație și cercetare și dezvoltare.

TS-MÁV Gépészet, deținută de MÁV-ÖBB, a apărut și ea în spatele proiectelor. RCH, MÁV-Start și MÁV-Rail Tours au fost menționate ca potențiali cumpărători.

Actuala fabrică de vagoane noi ar putea face parte dintr-o rețea a industriei feroviare care a început să prindă contur anul trecut.

O altă investiție semnificativă maghiaro-chineză a fost lansată în 2024. Acemil Zrt. a semnat un acord cu filialele State Grid și China Energy pentru construirea celei mai mari centrale solare din Ungaria.

Instalația de 293 MW planificată pentru Balotaszállás ar putea fi cea mai mare investiție în energie solară din istoria țării. Aceasta va atinge mai mult de jumătate din capacitatea unui reactor Paks în ceea ce privește dimensiunea.

Rolul tehnologiei IT

Există un numitor comun în spatele dezvoltărilor feroviare și energetice: infrastructura IT.

Optimizarea logisticii feroviare, monitorizarea funcționării instalațiilor de stocare a energiei și integrarea centralelor electrice regenerabile sunt toate domenii în care inteligența artificială și controlul inteligent joacă un rol cheie.

Compania maghiară ISRV Zrt., care dezvoltă sisteme IT pentru industria energetică și industrială, ar putea fi implicată în aceste dezvoltări.

Fabrica de vagoane Grampet-CRRC din România consolidează rolul orașului Debrecen pe harta industrială a Ungariei. În ultimii ani, orașul a devenit un centru regional pentru industria auto, a bateriilor și a aviației.

Acum ar putea deveni și un centru regional pentru producția feroviară. Investiția reprezintă ultima etapă a unui proces în care Ungaria atrage capital pentru producția de vehicule feroviare, dezvoltarea logisticii și inovații în domeniul energiei.

