Gigantul Huawei contraatacă și denunță la CCR legea 5G, care i-a blocat accesul în România

Gigantul telecom chinez Huawei a obținut sesizarea Curții Constituționale a României (CCR) cu o excepție de neconstituționalitate privind legea care i-a interzis accesul la infrastructura 5G. Demersul vine după ce autoritățile române i-au respins autorizarea, invocând riscuri de securitate națională.

Huawei susține că Legea nr. 163/2021, care reglementează implementarea rețelelor 5G în România, este neconstituțională, vizând în special articolele 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 și 11, relatează Profit.ro.

Actul normativ permite respingerea cererilor de autorizare în cazul în care există suspiciuni privind securitatea națională. Concret, legea stabilește că se resping cererile 5G „în situația în care sunt identificate riscuri, amenințări sau vulnerabilități la adresa securității naționale și apărării țării”.

Decizia de respingere. Cum a reacționat compania

În februarie 2024, solicitarea Huawei de a participa la dezvoltarea rețelelor 5G din România a fost respinsă printr-o decizie semnată de premier, în baza unei hotărâri a CSAT.

Compania a reacționat atunci, susținând că „decizia nu are la bază nicio evaluare obiectivă și nici nu a fost luată în urma unor constatări concrete”.

Ulterior, în martie 2024, Huawei a contestat decizia în instanță, iar acum a reușit să obțină sesizarea CCR. În 2025, instanța a admis și solicitarea companiei ca CSAT să prezinte documentele clasificate care au stat la baza deciziei. La momentul respingerii, atât Statele Unite, cât și Uniunea Europeană considerau Huawei un potențial risc de securitate. Între timp, poziția UE s-a înăsprit, fiind discutată chiar eliminarea echipamentelor Huawei din rețelele mobile europene.

Instanța din România trebuie acum să decidă dacă va suspenda procesul până la pronunțarea CJUE în cauza similară. Totodată, părțile implicate urmează să își exprime pozițiile în acest sens.

Decizia CCR ar putea avea un impact major asupra modului în care România gestionează securitatea rețelelor 5G și accesul marilor furnizori internaționali la această infrastructură strategică.

