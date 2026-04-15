Gigantul Huawei contraatacă și denunță la CCR legea 5G, care i-a blocat accesul în România

Gigantul telecom chinez Huawei a obținut sesizarea Curții Constituționale a României (CCR) cu o excepție de neconstituționalitate privind legea care i-a interzis accesul la infrastructura 5G. Demersul vine după ce autoritățile române i-au respins autorizarea, invocând riscuri de securitate națională.

Huawei susține că Legea nr. 163/2021, care reglementează implementarea rețelelor 5G în România, este neconstituțională, vizând în special articolele 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 și 11, relatează Profit.ro. 

Actul normativ permite respingerea cererilor de autorizare în cazul în care există suspiciuni privind securitatea națională. Concret, legea stabilește că se resping cererile 5G „în situația în care sunt identificate riscuri, amenințări sau vulnerabilități la adresa securității naționale și apărării țării”.

Decizia de respingere. Cum a reacționat compania

În februarie 2024, solicitarea Huawei de a participa la dezvoltarea rețelelor 5G din România a fost respinsă printr-o decizie semnată de premier, în baza unei hotărâri a CSAT.

Compania a reacționat atunci, susținând că „decizia nu are la bază nicio evaluare obiectivă și nici nu a fost luată în urma unor constatări concrete”.

Ulterior, în martie 2024, Huawei a contestat decizia în instanță, iar acum a reușit să obțină sesizarea CCR. În 2025, instanța a admis și solicitarea companiei ca CSAT să prezinte documentele clasificate care au stat la baza deciziei. La momentul respingerii, atât Statele Unite, cât și Uniunea Europeană considerau Huawei un potențial risc de securitate. Între timp, poziția UE s-a înăsprit, fiind discutată chiar eliminarea echipamentelor Huawei din rețelele mobile europene.

Instanța din România trebuie acum să decidă dacă va suspenda procesul până la pronunțarea CJUE în cauza similară. Totodată, părțile implicate urmează să își exprime pozițiile în acest sens.

Decizia CCR ar putea avea un impact major asupra modului în care România gestionează securitatea rețelelor 5G și accesul marilor furnizori internaționali la această infrastructură strategică.

Mediafax
Scenariile de după 20 aprilie: de la ieșirea PSD de la guvernare la compromisul unui nou premier PNL
Digi24
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
Cancan.ro
Le plângeai de milă? Câți lei câștigă într-o singură lună acest livrator Glovo pakistanez, din Constanța. Ce sumă trimite acasă
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Adevarul
De la hobby la profit. Tânărul care crește păsări „ca la țară” pentru a scăpa de alimentele procesate
Mediafax
Atac cibernetic masiv al Rusiei asupra mai multor state europene, printre care și România
Click
În ce zonă de vis și-a încărcat bateriile actrița Victoria Răileanu, de Paște? „A fost pe sufletul meu”. Secrete de la filmările noului spin-off „Destine cu parfum de lavandă”
Digi24
Singura țară din lume care își poate acoperi integral hrana din resurse proprii. Cum stă România într-un astfel de clasament mondial
Cancan.ro
Câți bani a primit eliminata Iuliana Dup, de la Pro TV, pentru cele 15 săptămâni de Desafio
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Angela Rusu după operația de micșorare a stomacului. Transformarea spectaculoasă a artistei! A slăbit foarte mult și e altă persoană
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Top mașini SH de care să fugi în 2026. Cele mai stricăcioase modele
Descopera.ro
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Descopera.ro
Cașaloții vorbesc aproape la fel ca oamenii, au descoperit cercetătorii
