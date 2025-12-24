Cum își stimulează chinezii de la Huawei angajații. Le-a construit replici ale orașelor europene pentru a le crește moralul și productivitatea

Probabil te întrebi din ce țară sunt imaginile acestea. Nu sunt din Europa, cum poate te-ai fi gândit inițial, ci sunt din China. Complexul Huawei este format din 12 zone, cu clădiri inspirate din arhitectura orașelor europene, precum Paris, Verona sau Budapesta. Compania chineză susține că un astfel de mediu de lucru ajută la crearea unor condiții confortabile pentru angajați.

Stilul european aduce liniște, armonie și confort, ceea ce contribuie la creșterea moralului și a productivității, spune fondatorul Huawei, Ren Zhengfei, care este absolvent de arhitectură. Deși sediul central administrativ rămâne în Shenzhen, Campusul Ox Horn din Dongguan a devenit imaginea simbolică a expansiunii și ambiției globale a companiei.

Campusul, o copie a marilor orașe europene

Campusul de aproximativ 121 de hectare este împărțit în 12 sectoare inspirate din orașe precum Paris (cu o replică a Palatului Versailles), Heidelberg (Germania), Verona (Italia), Bruges (Belgia), Granada (Spania) sau Oxford (Marea Britanie). Pentru a facilita deplasarea între zonele de lucru, campusul are un sistem propriu de tramvaie roșii, inspirat de trenurile elvețiene. Mini-orașul construit de chinezii de la Huawei Include peste 100 de clădiri care găzduiesc birouri, centre de cercetare, laboratoare, biblioteci, restaurante și chiar lacuri artificiale cu lebede negre.

Recomandările autorului: