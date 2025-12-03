Gigi Becali a dat 700.000 de euro unei chilii de la Muntele Athos, dar a luat foc când a aflat ce se întâmpla acolo, de fapt, în lipsa sa

Gigi Becali a dezvăluit cum i-a plătit părintelui Pimen de la Muntele Athos suma de 700.000 de euro pentru a ridica o chilie. Ulterior, finanțatorul FCSB ar fi fost informat de cineva că acolo au loc lucruri care nu îi vor fi pe plac.

Mai exact, chilia din Athos ar fi fost folosită pentru podcast-uri live pe rețelele de socializare, iar acest fapt l-a scos din sărite pe omul de afaceri.

„Tu îți dai seama?”

„Mi-a trimis cineva, de la Muntele Athos, că el, călugărul, face podcasturi. Tu îţi dai seama? Hai, că îi mai înţeleg pe ăia pe Facebook, că mai propovăduiesc, ca să vadă lumea, deşi nici cu asta nu sunt de acord, pentru că ei, călugării, trebuie să înţeleagă un lucru. Că ăla, când îl vede pe el pe Facebook, se uită pe Facebook şi la toate celelalte. Nu-l mai întorci pe ăla la credință! Ăla se uită puțin la tine, la Dumnezeu, după aia se uită iar la draci şi dracii îl paradesc mai tare decât ce-i spui tu acolo.

A făcut podcast un preot dintr-o chilie pe care am făcut-o eu, i-am dat 700.000 de euro părintelui Pimen. E un călugăr pe care îl ştiu după faţă”, a povestit Becali pentru Fanatik.

„Au intrat dracii în oameni”

Mai departe, latifundiarul din Pipera a recunoscut că, de curiozitate, s-a uitat la podcast-ul respectiv.

„M-am uitat la podcast-ul cu un şef de partid, eram curios să văd ce poate să spună el pe Muntele Athos într-un podcast. Şi m-am uitat şi am văzut. Băi, tu îţi dai seama, am văzut atâta prefacere şi atâta viclenie şi atâta minciună! Am zis «Băi, au intrat dracii în oameni!». M-am gândit: ăsta ori e foarte deştept, fiindcă zice nişte lucruri pentru care trebuie să ai ani şi ani de citit, de cunoaştere, ori are un drac în el care îi spune ce să zică. M-am crucit.

Şi îi mai spune politicianului: «Poţi să-i închini partidul ăsta lui Hristos?». Cum adică, mă, să îi închini partidul lui Hristos? Politica n-are nicio legătură cu Hristos. Singura legătură, cum era pe vremuri, e împăratul, care o are din ungere. În rest, nu există ca să aibă legătură cu Cerul. Democraţia nu există cu Dumnezeu. Democraţia e aici, îl alegem noi, te minte ăla, face ăla…”, a punctat Gigi Becali.

Gigi Becali merge aproape an de an în pelerinaj la Muntele Athos și a făcut multe donații acolo.

