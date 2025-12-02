Gigi Becali s-a lămurit de un jucător de la FCSB: „Trupul lui nu mai are viteză”

Gigi Becali este decis să rezolve mai multe probleme apărute în lotul celor de la FCSB, iar una dintre ele vizează un jucător important din vestiar. Cum echipa campioană nu are parte de un sezon pe măsura așteptărilor, Becali vrea să investească puternic în transferuri, la iarnă.

În context, una dintre vocile care contează în lotul „roș-albaștrilor” s-ar putea să nu se mai găsească în lot pentru ultima parte a sezonului.

De cine vrea să scape Becali

După retragerea din fotbal, Gigi Becali vrea să-i ofere respectivului o funcție în club, semn al aprecierii sale pentru ce a însemnat relația cu fotbalistul chiar i-a adus milioane de euro în cont. Este vorba de Vlad Chiricheș, jucător care mai are contract cu FCSB până în vară.

Deocamdată, patronul FCSB s-a gândit să-l folosească pe mijlocaș în Cupa României, la Arad, cu UTA, meci în care și-a propus să-i odihnească pe titulari înainte de marele derby cu Dinamo, din etapa următoare de Liga 1.

Întrebat dacă Vlad Chiricheș va ocupa vreo funcție în club, din iarnă, Becali a dat următorul răspuns:

„Dacă vrea, cum vrea, nu știu ce o să fie. Dar, stai să vedem, că poate îl mai folosim. O să joace acum, în Cupă. Nu o să fie pe teren niciun titular, nici nu pleacă acolo. E bine că a ieșit așa la meciul cu Farul, dar dacă îl bagi pe Chiricheș în centru, când vrei să ții de rezultat, așa cum e el, mai bătrân, mai lent, îți ia mingea, mai o gâdilă puțin, dă pasă, nu se precipită, are experiență. La Chiricheș nu se pune problema de fotbalul pe care îl are și din naștere, și de cunoaștere. Singura lui problemă este de viteză, trupul lui nu mai are viteză. E vârsta, în rest…”, a declarat Gigi Becali.

Accidentat bună parte din sezonul actual, Vlad Chiricheș a revenit pe bancă la ultima etapă de campionat, cu Farul, la Ovidiu. Acum, Gigi Becali este pregătit să-l introducă titular cu UTA, în Cupă.

Chiricheș, contract până în vară

Chiricheș mai are contract cu FCSB până în vară. El are în palmares patru titluri de campion cu FCSB, iar cota sa de piață a ajuns la 300.000 de euro, conform platformei de specialitate Transfermarkt.

