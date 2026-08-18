Gigi Becali a reacționat imediat după ce Octavian Popescu a făcut scandal pe teren în FCSB – FC Botoșani. „Fii bărbat!”

Gigi Becali a reacționat la scurt timp după ce „George” a făcut scandal pe teren în FCSB – FC Botoșani, scor 3-2, ultimul joc al etapei a 5-a. Octavian Popescu și-a vărsat nervii la final, imediat după ce arbitrul a fluierat finalul partidei, scrie PROSPORT.

Latinfundiarul din Pipera a văzut imaginile și a luat o decizie în privința fotbalistului care la un moment dat era marea sa feblețe.

Becali: „O să îi dau ciocolată din prima”

FCSB a avut nevoie de multă șansă pentru a trece de FC Botoșani. Oaspeții au condus cu 2-1 la București, dar în ultima oră terenul a fost înclinat spre poarta lor, iar misiunea fostei campioane a devenit mai ușoară. Arbitrul întâlnirii a lăsat echipele să joace până în minutul 96, când „Tavi” Popescu a făcut o fază spectaculoasă și Daniel Bîrligea a punctat decisiv pentru 3-2.

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Imediat, „centralul” a pus capăt meciului, iar mijlocașul „roș-albaștrilor” a declanșat scandalul. Mai întâi, s-a certat cu antrenorul său, Marius Baciu, iar apoi a plecat direct la cabine, extrem de nervos, scrie ProSport.

Chiar și așa, Gigi Becali s-a arătat mulțumit de jocul extremei stânga. Ca o răsplată, a anunțat că va fi titular în următorul meci.

„Băi, ciocolată, joacă, bă, fotbal, lasă ciocolata! Nu înseamnă că, dacă dă o pasă de gol, ne supărăm. Fii bărbat, lasă ciocolata! I-am dat șanse, i-am dat, i-am dat, ce să fac?! Acum, va juca el din prima, o să îi dau ciocolată din prima”, a declarat Gigi Becali.

Popescu: „Am jucat foarte puțin, nu merit asta”

Adus cu greu să vorbească la flash-interviul de după partidă, Octavian Popescu a vorbit despre reacția nervoasă avută:

„Am făcut o fază frumoasă și sunt fericit că am câștigat cele trei puncte. Mi-a spus antrenorul că poate fac aceeași fază și mi-a reușit. Cred că, până acum, toate meciurile cu CFR au fost grele, chiar dacă sunt în situația în care sunt

Sunt supărat că nu sunt titular. Am jucat foarte puține minute, cred că nu merit asta. Este normal când ești fotbalist, trebuie să joci mai mult, nu 10 minute. Sper să intru în primul 11 si să ajut echipa să rămână pe primul loc. Am fost decisiv în aproape toate meciurile, nu meritam să ies din primul 11”.