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Emiratele Arabe Unite șantajează Marea Britanie: Sancționarea clubului Manchester City ar putea afecta viitoarele investiții din țară

Emiratele Arabe Unite șantajează Marea Britanie: Sancționarea clubului Manchester City ar putea afecta viitoarele investiții din țară
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Khaldoon Al Mubarak, președintele clubului de fotbal Manchester City, s-a întâlnit în septembrie cu un oficial de rang înalt din guvernul britanic pentru a discuta despre investițiile Emiratelor Arabe Unite în Marea Britanie, cu câteva zile înainte de a apărea vestea că echipa de fotbal a fost găsită vinovată de încălcarea regulilor financiare, relatează Bloomberg.

Al Mubarak s-a întâlnit cu secretarul de stat pentru afaceri, Jonathan Reynolds, pe 14 septembrie, în calitate de director executiv al Mubadala Investment Company PJSC, fondul suveran de investiții din Abu Dhabi, potrivit unor oficiali familiarizați cu această întâlnire.

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Al Mubarak nu a adus în discuție cazul clubului de fotbal Manchester City, dar a vorbit despre investițiile actuale și viitoare ale Emiratelor Arabe Unite în Marea Britanie, care acoperă domenii precum apărarea, securitatea, informațiile și comerțul, au spus sursele.

„În calitate de semnatar al Emiratelor Arabe Unite al parteneriatului productiv de investiții dintre Marea Britanie și Emiratele Arabe Unite cu Lord Grimstone în martie 2021, domnul Al Mubarak a purtat, desigur, un dialog regulat de-a lungul multor ani cu reprezentanții guvernului și ai mediului de afaceri din Marea Britanie”, a precizat un purtător de cuvânt al fondului de investiții emiratez Mubadala.

Pe 29 septembrie, Premier League a declarat că Manchester City a folosit contracte de sponsorizare umflate artificial pentru a ascunde finanțări secrete de peste 900 de milioane de lire sterline primite direct de la proprietarii săi. După analizarea activității clubului în perioada 2009 – 2018, clubul a fost găsit vinovat de încălcarea sistematică a regulilor de Fair-Play Financiar.

Prim-ministrul Andy Burnham s-a confruntat cu critici din partea parlamentarilor, inclusiv din partea propriilor miniștri și oficiali, după ce a sugerat public că proprietarii lui Manchester City din Abu Dhabi nu ar trebui îndepărtați de la conducerea clubului din cauza investițiilor pe care le aduc în Marea Britanie.

Vineri, Bloomberg a relatat faptul că mai mulți oficiali emiratezi au avertizat guvernul de la Londra că severitatea hotărârii asupra clubului Manchester City ar putea submina interesul pentru viitoarele angajamente de investiții din Regatul Unit. Aceștia consideră că acțiunile din Premier League au o influență asupra relației bilaterale dintre state.

Fondul Mubadala, în valoare de 385 de miliarde de dolari, este unul dintre cele trei fonduri de investiții din Abu Dhabi și printre cei mai prolifici investitori ai săi. Khaldoon Al Mubarak, care conduce acest fond de investiții din anul 2002, deține o influență considerabilă în Abu Dhabi, cu influență asupra afacerilor financiare ale Emiratelor. De asemenea, contribuie la supravegherea relațiilor țării cu parteneri cheie, inclusiv Marea Britanie, India și China, și l-a găzduit pe președintele rus Vladimir Putin.

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