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Călin Georgescu ar putea fi mutat din Arestul Central din cauza susținătorilor care stau în fața clădirii. Unii au venit chiar și cu cortul (SURSE)

Călin Georgescu ar putea fi mutat din Arestul Central din cauza susținătorilor care stau în fața clădirii. Unii au venit chiar și cu cortul (SURSE)
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Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, ar putea fi mutat din Arestul Central, potrivit unor surse Antena 3 CNN. Astfel, s-ar fi pus în discuție, miercuri, posibilitatea ca acesta să fie mutat în arestul altei secții din cauza protestelor din fața arestului, la care unii susținători au venit cu corturi și au refuzat să mai plece acasă.

Călin Georgescu împarte celula din Arestul Central cu alți trei arestați, după cum a relatat, în exclusivitate, GÂNDUL.

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Georgescu nu a mâncat din mâncarea arestului și nu a băut. Miercuri, fostului candidat la președinție i s-au făcut analizele medicale, conform procedurii, în cabinetul medical al arestului.

Marți, Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile în dosarul în care este acuzat că ar fi înşelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.

Controversă: Minori aduși de părinți la proteste

Încă de când a fost adus la Arestul Central din București, susținătorii săi au venit să protesteze și nu au mai plecat. Unii au venit cu corturi, pături, steaguri și telefoane ținute ore întregi pe live. Ba chiar au venit și cu copiii după ei, fapt ce a atras numeroase controverse.

Fotografia în care apare o femeie într-un cort, alături de o fetiță, a provocat numeroase reacții și critici despre decizia de a aduce un copil la un protest care urma să continue peste noapte, când se lasă frigul.

O altă persoană a declarat că și-a lăsat copilul bolnav, cu febră, pentru a putea veni la protest și îi îndemna și pe alții să vină în fața Arestului Central.

Jandarmeria Capitalei va sesiza instituțiile pentru Protecția Copilului, pentru ca situațiile în care minorii au fost aduși la proteste să fie verificate.

O femeie a amenințat DIICOT: „Vor sări în aer”

Dincolo de mobilizarea din fața Arestului Central, pe TikTok au continuat live-urile, mesajele de susținere și apelurile la adunare.

Dacă unele imagini din stradă au devenit subiect de meme-uri și ironii, altele au atras atenția autorităților.

O femeie de 27 de ani a fost identificată după ce a publicat amenințări la adresa DIICOT și a dat chiar și un termen-limită de 24 de ore pentru eliberarea lui Georgescu.

„Ușile și geamurile DIICOT vor sări în aer”, a amenințat femeia, dacă Georgescu nu va fi eliberat.

Oamenii legii au identificat-o la o adresă din Sectorul 5 și au dus-o la secție pentru audieri. Potrivit Poliției Capitalei, însă, femeia a devenit recalcitrantă și a fost internată la Spitalul „Alexandru Obregia”.

Sursa foto: GÂNDUL

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