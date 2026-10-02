După imaginile cu polițista trântită la pământ și lovită cu picioarele, în timpul protestelor de la Paris, un nou videoclip din Belfort a ajuns viral pe internet. Și aici, un polițist a fost împins la pământ și bătut cu brutalitate vineri, potrivit unui videoclip publicat pe rețelele sociale. Informația a fost confirmată de o sursă din cadrul poliției, scrie Le Parisien.

Sursă video: X/@alliancepolice

Aceste înregistrări video arată modul în care protestele pașnice ale elevilor și studenților din Franța au degenerat, în ultimele zile, în ciocniri violente cu forțele de ordine.

Imaginile extrem de violente distribuite, vineri, în mediul online, îl arată pe funcționarul îmbrăcat în civil înconjurat de mai multe persoane. În momentul în care părea să fie pe punctul de a-l reține pe unul dintre manifestanți, polițistul a fost atacat din spate și s-a prăbușit la pământ.

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Un individ îi aplică atunci lovituri violente cu pumnul în cap, iar altul îl lovește cu piciorul în cap, înainte ca un alt polițist în civil să intervină. În timpul secvenței, se aud, strigăte precum: „Polițistule, du-te dracului” și „Așa! Așa!”.

O persoană reținută

Potrivit unor surse Le Parisien din cadrul poliției, polițistul, un comandant, intervenea în apropierea liceului Gustave-Courbet în jurul orei 9:00, când a fost atacat. Acesta a primit îngrijiri medicale și se pare că a părăsit deja spitalul. A fost deschisă o anchetă judiciară pentru tentativă de omor intenționat, iar o persoană a fost reținută.

Denunțând imagini „de nesuportat”, ministrul de Interne Laurent Nuñez a precizat că victima a fost „spitalizată după ce și-a pierdut cunoștința”.

„Din fericire, starea sa nu mai suscită îngrijorări majore în acest moment”, a declarat ministrul de la Beauvau, adăugând că „se vor depune toate eforturile pentru a-i identifica pe autorii acestui act abject”. „Un polițist urmărit ca o pradă, prins, trântit la pământ și lovit în față de mai multe ori, de mai mulți împotriva unuia singur. Asta nu mai e ură împotriva polițiștilor. E O VÂNĂTOARE DE POLIȚIȘTI!”, a protestat sindicatul „Alliance Police nationale”, distribuind videoclipul pe X.

Acesta nu este singurul incident de acest gen de la protestele elevilor din Franța.

În Paris (în Arondismentul 20, pe Avenue Gambetta), o tânără polițistă cu gradul de sublocotenent stagiar a fost și ea victima agresiunii tinerilor manifestanți. În timpul tensiunilor din apropierea unui liceu, polițista s-a oprit pentru a ridica o stație radio de emisie-recepție căzută pe asfalt. În acel moment, a fost izolată și fugărită de un grup de tineri violenți. Agresorii au strigat insulte grave și amenințări cu moartea, inclusiv strigăte repetate precum „Omoară o!”. Unul dintre tineri a prins-o din urmă, i-a pus piedică și a trântit-o violent la pământ, unde a fost lovită în timp ce alții filmau scena.