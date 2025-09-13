Universitatea Craiova se duelează cu Farul Constanța, duminică, de la ora 18:00, pe stadionul Ion Oblemenco, în etapa a 9-a a Superligii.

Mirel Rădoi a vorbit despre partida cu echipa lui Ianis Zicu și despre cum vede lupta la titlu în campionat.

După opt etape, Craiova conduce în clasament, 20 de puncte, iar Farul e pe locul șapte, 13 puncte.

Mirel Rădoi, despre lupta la titlu în Superliga. „Nu cred că vor fi doar atâtea”

„Întâlnim o echipă care ne-a creat mereu multe probleme, și în meciurile de acasă. Chiar dacă au existat schimbări masive în această vară, și aici nu mă refer doar la jucători, ci și la banca tehnică, e clar că sunt o echipă cu jucători de calitate, peste ce avea Ianis Zicu la Metaloglobus. O echipă cu libertate de exprimare, cu jucători care pot crea probleme în orice zonă de teren, cu jucători de atac care pot crea probleme oricărei defensive. Ne vom aștepta la un meci echilibrat și de o parte și de alta, sper ca publicul să fie prezent ca la alte meciuri și să câștigăm cele trei puncte. Chiar și atunci când au pierdut, cei de la Farul nu au făcut meciuri slabe, au fost greșeli, dar au arătat că sunt echipa din Top 3 la centrări în careul advers. Pentru mine este o echipă foarte puternică și cred că adevărata lor față este cea din meciul cu FCSB”, a spus Mirel Rădoi.