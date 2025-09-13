Prima pagină » Sport » Mirel Rădoi, despre lupta la TITLU în Superliga. „Nu cred că vor fi doar atâtea”

Mirel Rădoi, despre lupta la TITLU în Superliga. „Nu cred că vor fi doar atâtea”

13 sept. 2025, 12:23, Sport
Mirel Rădoi, despre lupta la TITLU în Superliga. „Nu cred că vor fi doar atâtea”

Universitatea Craiova se duelează cu Farul Constanța, duminică, de la ora 18:00, pe stadionul Ion Oblemenco, în etapa a 9-a a Superligii.

Mirel Rădoi a vorbit despre partida cu echipa lui Ianis Zicu și despre cum vede lupta la titlu în campionat.

După opt etape, Craiova conduce în clasament, 20 de puncte, iar Farul e pe locul șapte, 13 puncte.

Mirel Rădoi, despre lupta la titlu în Superliga. „Nu cred că vor fi doar atâtea”

„Întâlnim o echipă care ne-a creat mereu multe probleme, și în meciurile de acasă. Chiar dacă au existat schimbări masive în această vară, și aici nu mă refer doar la jucători, ci și la banca tehnică, e clar că sunt o echipă cu jucători de calitate, peste ce avea Ianis Zicu la Metaloglobus. O echipă cu libertate de exprimare, cu jucători care pot crea probleme în orice zonă de teren, cu jucători de atac care pot crea probleme oricărei defensive. Ne vom aștepta la un meci echilibrat și de o parte și de alta, sper ca publicul să fie prezent ca la alte meciuri și să câștigăm cele trei puncte. Chiar și atunci când au pierdut, cei de la Farul nu au făcut meciuri slabe, au fost greșeli, dar au arătat că sunt echipa din Top 3 la centrări în careul advers. Pentru mine este o echipă foarte puternică și cred că adevărata lor față este cea din meciul cu FCSB”, a spus Mirel Rădoi.

Să sperăm că pentru noi a fost o pauză benefică și la celelalte echipe s-a produs un scurt circuit. Și noi am avut jucători la echipa națională, dar sper ca celelalte competitoare să aibă probleme, deși cred că și la noi va fi dificil. Ne gândim că e o altă parte a campionatului. S-au terminat opt etape, începem din nou de la zero și ne dorim să fim din nou pe prima poziție până la următoarea perioadă. Nu cred că putem să vorbim după opt etape despre o luptă la titlu doar între două echipe. Nu cred că vor fi doar două echipe în această ediție de campionat în lupta pentru titlu – Mirel Rădoi

Mediafax
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
Digi24
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
Cancan.ro
El este ucigașul lui Charlie Kirk: Tyler are doar 22 de ani! IREAL cine l-a convins să se predea
Prosport.ro
FOTO. Noul cuplu din lumea vedetelor. Supermodelul se iubește cu celebrul milionar
Adevarul
De ce se urăsc visceral rușii și ucrainenii? Un fost șef al spionilor români explică paradoxul care le scapă altor analiști
Mediafax
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Click
Alimentul la care nu trebuie să renunțăm niciodată. Mihaela Bilic, avertisment dur: „Creierul nostru se “stafidește” și moare”
Wowbiz
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Antena 3
Un doctor a întreținut relații intime cu o asistentă la mijlocul unei intervenții chirurgicale, în timp ce pacientul era sedat
Digi24
Ce înseamnă mesajul ciudat al șefului FBI către Charlie Kirk, după asasinarea influencerului lui Trump
Cancan.ro
Iasmina, adolescenta de 15 ani care s-a electrocutat în baie, A MURIT. Familia e devastată!
Ce se întâmplă doctore
Imagini IREALE cu Raluca Bădulescu fără machiaj și filtre! Vedeta, dată de gol la Asia Express. Fanii abia dacă au recunoscut-o
observatornews.ro
Filmul morţii lui Răzvan, băiatul de 13 ani care s-a stins pe treptele şcolii, în timp ce îşi aştepta mama
StirileKanalD
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și aer condiționat
KanalD
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii! Ce i-ar fi provocat decesul subit
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
Descopera.ro
Speranța de VIAȚĂ a oamenilor a ajuns la LIMITĂ
Capital.ro
Giovanni Becali, despre Elena Udrea: Rol de supermafiot. Știe multe! N-a ciripit! Putea să dezmembreze toată ţara
Evz.ro
Ultima flacără a colosului lui Ceaușescu. Uzina care a hrănit o țară întreagă se oprește
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
VIDEO Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO. "Putin se joacă cu focul". Reacția lui Trump
Kfetele
Mesajul dur al Doinei Teodoru, după ce a fost părăsită de Cătălin Scărlătescu înainte de nuntă: „Sunt înconjurată de forțe...”
RadioImpuls
Ce a spus Andreea Marin după despărțirea de Adrian Brîncoveanu i-a lăsat pe toți cu gura căscată: "Nu a fost plăcut pentru mine". Cum se simte în realitate, dincolo de aparențe
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Descopera.ro
Oamenii de știință ar fi descoperit în sfârșit un leac universal pentru gripă
POLITICĂ Sorin Grindeanu anunță că PSD se opune eliminării plafonării prețurilor la alimentele de bază: „Puterea de cumpărare a românilor se va prăbuși”
12:39
Sorin Grindeanu anunță că PSD se opune eliminării plafonării prețurilor la alimentele de bază: „Puterea de cumpărare a românilor se va prăbuși”
VIDEO Sentință neliniștitoare pentru cei care au îndeplinit ordinul de anulare a alegerilor
12:30
Sentință neliniștitoare pentru cei care au îndeplinit ordinul de anulare a alegerilor
VIDEO O zonă pitorească din Câmpina a fost transformată în GROAPĂ de gunoi. Asociația „Câmpina Curată” a transmis o sesizare către mai multe instituții
12:28
O zonă pitorească din Câmpina a fost transformată în GROAPĂ de gunoi. Asociația „Câmpina Curată” a transmis o sesizare către mai multe instituții
ACTUALITATE Măsuri pentru reducerea timpilor de așteptare la examenul pentru permisul auto
11:52
Măsuri pentru reducerea timpilor de așteptare la examenul pentru permisul auto
VIDEO Raluca Turcan spune cu cine i-a fost cel mai greu să colaboreze:”Îmi cereți un politician. Eu am doi”
11:46
Raluca Turcan spune cu cine i-a fost cel mai greu să colaboreze:”Îmi cereți un politician. Eu am doi”
POLITICĂ Un senator PSD propune ca prima zi de școală să fie zi liberă pentru părinți: „Statul trebuie să fie partenerul familiei”
11:41
Un senator PSD propune ca prima zi de școală să fie zi liberă pentru părinți: „Statul trebuie să fie partenerul familiei”