Gigi Becali, prins cu 109 km/h pe Șoseaua Pipera în noaptea de Înviere. Ce amendă a primit patronul FCSB

Gigi Becali a fost sancționat de polițiști în noaptea de Înviere, după ce a fost surprins conducând cu o viteză mult peste limita legală pe Șoseaua Pipera din București. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 12 aprilie, în jurul orei 04:00, când echipaje ale Brigăzii Rutiere desfășurau acțiuni pentru siguranța traficului în contextul sărbătorilor pascale. Autoturismul condus de acesta a fost înregistrat de radar cu 109 km/h, într-o zonă unde limita de viteză este de 40 km/h.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat că șoferul, în vârstă de 67 de ani, nu avea asupra sa documentele prevăzute de lege. Surse judiciare au indicat că la volan se afla Gigi Becali.

Ce amendă a primit patronul FCSB

Pentru depășirea vitezei legale cu peste 50 km/h, acesta a primit o amendă de aproximativ 3.000 de lei, echivalentul a 15 puncte de penalizare. Ca măsură complementară, polițiștii au dispus suspendarea permisului de conducere pentru o perioadă de 90 de zile.

Într-o declarație pentru Digi24, patronul FCSB a recunoscut că a fost oprit de poliție.

„Doamnă, era 4:00 dimineața și nu era nimeni pe șosea, dar nu era limită de viteză… nu știu cât era cât nu era, atâta timp cât e șoseaua liberă, cu patru benzi, chiar dacă e 40 (de kilometri pe oră limita de viteză, n.r.), că dacă mergi mai cu viteză și nu creezi pericol pentru populație, există la Înalta Curte hotărâre în sensul ăsta. Ei au suspendat, dar eu mă duc și dau și eu, contest la judecător”, a spus Becali.

Nu este prima abatere de acest tip în cazul lui Gigi Becali, care a mai rămas fără permis în trecut pentru depășirea limitei legale de viteză, în situații similare.

