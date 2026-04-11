Latifundiarul Gigi Becali se implică trup și suflet în coordonarea lucrărilor la biserica pe care o ridică din fonduri proprii în zona exclusivistă Pipera. Este un proiect în care a investit deja peste 10 milioane de euro, dar suma finală ar putea fi dublă. Lăcașul de cult va avea și o dotare surpriză, un buncăr antiatomic.

Fire evlavioasă, patronul clubului FCSB, în vârstă de 67 de ani, este foarte preocupat de viitorul lăcaș de cult din Pipera, zona exclusivistă a Capitalei și polul de afaceri al acesteia.

Buncărul lui Gigi este la subsolul bisericii și are intrare secretă

Șantierul este unul pe care Becali îl vizitează frecvent pentru a se asigura că totul decurge conform planurilor sale Aici îi place să supravegheze personal activitatea echipei de muncitori, chiar și în perioada Postului Paștelui.

Potrivit fanatik.ro, mogulul din fotbal a fost văzut foarte des în apropierea lăcașului de cult, unde s-a erijat într-un veritabil șef de șantier.

Însă, cel mai important aspect implicat în acest proiect este existența unui buncăr antiatomic amplasat la subsolul clădirii, accesibil printr-o scară interioară. Potrivit declarațiilor sale, spațiul ar putea fi folosit în eventualitatea unui conflict militar, oferindu-i securitate și protecție. Apoi ar putea urca din nou la suprafață pentru rugăciune. Programul său în cazul unui război va alterna între adăpost și lăcașul de cult.

Investiția finală va atinge aproape 20 de milioane de euro

Lucrările la lăcașul de cult din Pipera continuă într-un ritm alert. Însă proiectul este departe de a fi finalizat. Conform sursei citate, echipele de muncitori abordează în prezent detaliile de finisaj. Aceștia montează elemente decorative spectaculoase precum folia de aur și vitraliile,

Un alt element de impact al construcției sunt clopotele, cu o greutate totală de aproximativ 6 tone, aduse la comandă din Ucraina chiar de către Gigi Becali.

Referitor la durata lucrărilor, finanțatorul FCSB a declarat că șantierul va mai dura aproximativ 3 ani până la finalizare . Investiția realizată depășește 10 milioane de euro, dar estimările indică faptul că suma finală ar putea ajunge la circa 20 de milioane de euro, dublu față de nivelul actual.

