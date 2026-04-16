Prima pagină » Actualitate » Gigi Becali, reacție incredibilă legată de plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB: „Ce discuție să am cu el? Ce mă interesează pe mine?”

Gigi Becali, reacție incredibilă legată de plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB: „Ce discuție să am cu el? Ce mă interesează pe mine?”
Gigi Becali, reacție incredibilă despre plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB / Sursa FOTO: prosport.ro

Între nașul Gigi Becali și finul Mirel Rădoi pare să se fi rupt, din nou, lanțul de iubire. Tehnicianul „roș-albaștrilor”, venit la echipă să dea o mână de ajutor în play-out, a întărit ideea că va pleca de la FCSB la finalul sezonului, scrie PROSPORT.

Întrebat despre acest lucru, latifundiarul din Pipera a părut nepăsător. Mai mult, el a spus că nu-l interesează decât un singur lucru, iar acela nu este rămânerea lui Rădoi.

„Pe mine mă interesează un singur meci”

FCSB a câștigat ultimele două ediții de campionat, dar în sezonul actual luptă în play-out. După un parcurs lamentabil, cu multe înfrângeri surprinzătoare, formația lui Becali a ajuns să se bată cu Metaloglobus și Miercurea Ciuc, în partea de jos a clasamentului.

Finanțatorul clubului speră, totuși, să prindă un loc în ediția viitoare a cupelor europene prin câștigarea barajului de Conference League. De altfel, spune Becali, doar asta contează pentru el acum. Orice discuție referitoare la Mirel Rădoi și viitorul său trece în plan secund.

După despărțirea de Elias Charalambous, care a plecat din cauza rezultatelor proaste, Rădoi a preluat echipa nașului său, acceptând să dea o mână de ajutor în partidele din play-out. Însă, ultimele ieșiri publice ale lui Becali, care a criticat atât jocul prestat, cât și fotbaliștii, par să-l fi convins că nu trebuie să rămână și pentru campionatul viitor.

Întrebat dacă a vorbit cu finul său și cum vede situația lui, Becali a spus că nu-l interesează. De altfel, arată ProSport, patronul FCSB este preocupat doar să prindă locul de baraj pentru calificarea în Conference League.

„Sunt în play-out, să-i întrebați pe toți ceilalți care știu fotbal și pe toți ăia din play-off! Nu am nicio discuție (n.r. – cu Mirel Rădoi), deloc, dacă vorbesc o singură dată pe săptămână sau la trei zile, la o lună. Ce discuție? Ce mă interesează pe mine? Pe mine mă interesează un singur meci, ăla de baraj. Când va fi, atât! În rest, nu mă mai interesează nimic de fotbal”, a spus Gigi Becali.

Rădoi: „După aceea vom discuta”

În play-out, FCSB are două victorii, o remiză și o înfrângere. La finalul meciului cu Oțelul, câștigat cu 4-0, Mirel Rădoi a evitat elegant să spună că va pleca la sfârșitul campionatului. A precizat doar că, la partida cu Farul, sigur va fi pe bancă.

„După aceea, vom discuta. Vrem să păstrăm liniștea în familie. Mai avem partida de la Constanța, mai avem partida de acasă cu Petrolul, deci până la partida de baraj cu locul 7 sau 8, iar după, cu locul 3, vom vedea până atunci. N-aș vrea să trag concluzii acum, după o victorie cu 4-0. Deocamdată, prefer să nu comentez”, a spus Rădoi.

Dacă termină play-out-ul pe unul din locurile 2, 3 sau 4, FCSB poate prinde barajul cu condiția ca înainte ei să fie doar cluburi care nu au licență pentru cupele europene. Pe cale de consecință, nu se vor putea prezenta la meciul de baraj pentru Conference League.

„Finala” de calificare în Conference League se joacă între învingătoarea acestui duel și echipa care termină play-off-ul pe locul 3 sau 4 (depinde de decurg lucrurile în Cupa României). Partida va avea loc pe terenul echipei din play-off.

Recomandarea video

Citește și

09:43
Incendiu puternic într-un bloc din municipiul Craiova
09:39
Frații Mocanu ar fi cerut ca procesul lor să se țină prin videoconferință. Astăzi se judecă cererea de reducere a pedepselor
09:32
09:10
09:08
08:30
09:36
09:29
09:04
08:45
08:32
08:30
Cele mai noi

Trimite acest link pe