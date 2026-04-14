Antrenorul de la FCSB care și-a dat demisia și a renunțat la clauza de despăgubire, după criticile lui Gigi Becali. Acum, regretă ce a făcut

Sub patronajul lui Gigi Becali, la FCSB s-au perindat, de-a lungul timpului, aproape 30 de antrenori, scrie PROSPORT. Printre ei, și un tehnician care și-a dat demisia și a renunțat la clauza de despăgubire, după criticile finanțatorului.

Azi, rămas fără angajament, spune că regretă ce a făcut.

Charalambous, cel mai longeviv

Cel mai longeviv antrenor pe care l-a avut FCSB, dar într-un singur mandat, a fost Elias Charalambous. Cipriotul a stat 1.073 de zile pe banca tehnică a „roș-albaștrilor”. Palmaresul său inclujde două titluri de campioană și două Supercupe ale României.

Din 10 martie, în locul lui Charalambous a venit Mirel Rădoi, care i-a promis nașului său că îl ajută pentru jocurile din play-out. FCSB și-a modificat obiectivul în acest sezon, iar acum acesta este calificarea în Conference League.

Rădoi a mai pregătit echipa lui Becali și în 2015, dar a rezistat doar câteva partide, plecând după o ceartă puternică izbucnită între el și nașul Gigi.

Totuși, acum, spune Dumitru Dragomir, fostul șef al LPF, olteanul ar putea fi convins să rămână și din vară încolo.

Dică: „Îmi reproșez că…”

Două mandate la FCSB a prins și Nicolae Dică (45 de ani), fost coleg de generație cu Mirel Rădoi. El a stat pe banca „roș-albaștrilor” în sezonul 2017-2018 și în 2022. ProSport reamintește că și-a dat demisia după ce a fost criticat de Gigi Becali. Mai mult, a renunțat la clauzele din contract care îl asigurau că nu va fi concediat fără despăgubiri.

La peste trei ani de la acel moment, Dică spune că regretă amarnic gestul făcut.

„Nu sunt mulțumit în totalitate de ceea ce am realizat pentru că îmi doream mai mult. Îmi reproșez că, în momentul când văd că cineva nu mai are încredere în mine, atunci îi spun ok, am bătut palma și am plecat. Poate ar trebui să fiu omul care să trec peste acest lucru și să-mi văd de treabă în continuare. Însă, sunt genul de persoană care nu poate să lucreze cu cineva care știu că nu are încredere în mine și prefer să închei și să-mi văd eu de drum.

Asta îmi reproșez, că am plecat în unele momente mai repede, am renunțat la clauzele pe care le aveam. Am zis «ok, e mai bine așa, să mergem pe drumuri diferite»”, a declarat Nicolae Dică pentru Digi Sport.

Fără angajament din septembrie 2025 încoace, Dică are în CV echipe precum CS Mioveni, FC U Craiova (iulie-august 2023), FC Voluntari (ianuarie-martie 2024), FC Argeș (iunie-septembrie 2024) și Concordia Chiajna (martie-septembrie 2025).

Ca jucător, a evoluat pentru FC Argeș, FCSB, CFR Cluj, CS Mioveni și Viitorul Constanța (de unde s-a retras, în 2014). În străinătate, a jucat la Catania, Iraklis Salonic și Manisaspor.

Are 33 de selecții la echipa națională, 9 goluri marcate și 4 pase decisive.

