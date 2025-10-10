Gigi Becali va lua foc când o să afle: Siyabonga Ngezana a semnat contractul, la CLUJ! Presa din Africa de Sud deja titrează: „Își extinde stilul”

Considerat unul dintre cei mai buni apărători din campionat, fundașul central sud-african Siyabonga Ngezana a făcut un lucru care în mod îl va scoate din sărite pe Gigi Becali. Fotbalistul FCSB-ului a mers la Cluj și și-a pus iscălitura pe un nou contract.

Nu este vorba, însă, de vreun transfer, ci de ultima alegere personală a jucătorului – apărătorul campioanei României a devenit imaginea unei firme vestimentare.

„Își extinde stilul vestimentar”

Ngezana face parte din lotul Africii de Sud, dar pentru cele doup meciuri ale echipei naționale programate în această săptămână el nu a fost convocat de selecționer deoarece este suspendat la un joc. Selecționata africană are șanse foarte mari să se califice la Cupa Mondială, găzduită anul viitor de SUA, Mexic și Canada.

Astfel, lăsat în România, apărătorul central a profitat de timpul liber și și-a rezolvat câteva chestiuni de ordin personal.

PROSPORT scrie că Siyabonga Ngezana a plecat la Cluj, acolo unde a semnat un nou contract cu o firmă vestimentară. Jurnaliștii din Africa de Sud au comentat subiectul:

„Fundașul Africii de Sud, Siyabonga Ngezana, își extinde stilul vestimentar colaborând cu un croitor italian specializat în articole personalizate pentru a-și îmbunătăți aspectul.

Vizita semnalează interesul tot mai mare al lui Ngezana pentru moda de lux și stilul personal, iar acesta pune preț pe imaginea sa publică dincolo de terenul de fotbal.

Colaborarea lui Ngezana cu brandul evidențiază nu doar legătura tot mai mare dintre moda de lux și fotbal, ci și determinarea jucătorului de a fi o figură publică atentă la stil”, a scris presa sud-africană, citată de prosport.ro.

Potrivit Transfermarkt, Ngezana are o cotă de piață de 3,5 milioane de euro.

