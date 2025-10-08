Gigi Becali a luat decizia finală în privința lui Denis Alibec. Patronul FCSB a făcut anunțul chiar înaintea meciului cu Bologna, din Europa League

Criticile pe care Gigi Becali i le-a adus lui Denis Alibec au creat o situație destul de tensionată în vestiarul FCSB. Vedeta campioanei i-a replicat imediat finanțatorului, iar de aici până la un pui de scandal nu a mai fost decât un pas. Totuși, se pare că lucrurile s-au lămurit între timp.

Latifundiarul din Pipera a declarat că, deși l-a criticat după ultima apariție în tricoul FCSB, Denis Alibec continuă să se bucure de încrederea lui.

Alibec, titular cu Bologna

Astfel, atacantul în vârstă de 34 de ani va fi titular în meciul cu Bologna, din etapa a 3-a a grupei de Europa League, partidă programată pe 23 octombrie.

Nemulțumit de faptul că nu primește mai multe minute, Alibec și-a exprimat recent frustrările legate de statutul său la echipă. În derby-ul cu Universitatea Craiova, câștigat cu 1-0 de „roș-albaștri”, Becali l-a introdus pe teren în a doua repriză, dar s-a declarat dezamăgit de aportul lui Alibec.

Chiar și așa, patronul FCSB spune că nu și-a pierdut încrederea în atacantul adus în vară de la Farul Constanța.

„Pe Alibec l-am băgat să țină de minge, pentru că e puternic. Să țină de minge, dacă l-am băgat! Am contract, cred în el și de-aia l-am luat. Hai să-l vedem acum, o să-l băgăm să joace cu italienii (n.r. – Bologna)! Hai să-l vedem! La greu să-l vedem”, a declarat Gigi Becali, pentru Prosport.

De la revenirea la FCSB, Denis Alibec a adunat nouă apariții și o pasă decisivă, însă nu a reușit încă să marcheze vreun gol. Totuși, având o mare experiență și un palmares solid pentru fotbalul românesc, atacantul constănțean rămâne o opțiune importantă pentru staff-ul tehnic al celor de la FCSB, mai ales acum, într-o perioadă aglomerată a sezonului.

Următorul meci al celor de la FCSB este programat pe 18 octombrie, în campionat, contra celor de la Metaloglobus. Duelul cu Bologna, din Europa League, va avea loc cinci zile mai târziu, pe 23 octombrie, de la ora 19:45.

