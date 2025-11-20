Prima pagină » Actualitate » Gigi Becali vrea 20 de milioane de euro. Latifundiarul din Pipera anunță ce planuri are cu FCSB: „Nu vreau să muncesc ca prostul la 67 de ani”

20 nov. 2025, 11:28, Actualitate
Gigi Becali vrea 20 de milioane de euro / Sursa FOTO: prosport.ro

După un început de sezon dezastruos, cu rezultate departe de așteptările fanilor, Gigi Becali vorbește cât se poate de sincer despre planurile pe care le are cu FCSB. Iar când vine vorba de analizat viitorul, la omul de afaceri contează încasările financiare pe care clubul le poate genera.

Din acest motiv, pentru Becali, următoarele meciuri, cu Petrolul și Steaua Roșie Belgrad, în Liga 1 (etapa 17), respectiv Europa League (runda a 5-a a grupelor), sunt extrem de importante.

Ce calcule și-a făcut Becali

Latifundiarul din Pipera spune că, la vârsta asta, de 67 de ani, privește fotbalul mai mult ca pe un hobby și nicidecum ca pe o pasiune. Pornind de aici, și-a făcut și strategia de viitor: vrea 20.000.000 de euro încasări și nu acceptă niciun cent în minus. Din păcate pentru el, calculele îi arată câștiguri de numai 14 milioane, după cum scrie PROSPORT.

Acesta este și motivul pentru care Gigi Becali a renunțat să mai crească bugetul de salarii la echipa campioană. El intenționa să dubleze veniturile, de la o medie de 30.000 de euro pe lună la aproximativ 60.000 de euro. A renunțat rapid la acest plan după ce formația sa nu a obținut rezultatele așteptăate în debutul sezonului.

Întrebat la Digi Sport dacă jucătorii români vor să plece în străinătate, Becali a declarat următoarele:

Da, e adevărat. Nu mă compar eu, încă. Dacă intram în Champions League… Trebuie să câștigi ca să poți să dai. Luam bani din Liga Campionilor, luam jucători de valoare, dădeam 50.000 – 60.000 salariu, îmi permiteam.

Voi nu o să mai vedeți FCSB care să nu scoată din Europa cel puțin 10 milioane. Nu există! Noi avem coeficient bun! Vom fi în fiecare an într-o grupă din Europa. Dacă avem 10 milioane de acolo, mai scoatem 10 din campionat… hai, 8! Dacă încasez 20 de milioane, pot să plătesc 14 și să-mi rămână 6.

Când eram mai tânăr, voiam celebritatea, cheltuiam ca nebunul, banii. Acum, nu mă mai interesează, am o vârstă. Vorbesc cu voi, voiam să vă explic cum stau lucrurile. Nu mi-am propus să muncesc ca prostul la 67 de ani, să dau bani din buzunar. Vreau să și câștig”.

Ce meciuri urmează pentru FCSB

FCSB va da următorul test important în etapa a 17-a din Superligă, cu Petrolul Ploiești. Meciul este programat sâmbătă, 22 noiembrie, de la ora 20:30, pe Arena Națională.

Campioana României este la cinci puncte distanță de zona play-off-ului. Dacă vrea să nu își compromită șansele, FCSB este obligată să câștige întâlnirea de sâmbătă.

După acest joc, „roș-albaștrii” pleacă la Belgrad, acolo unde pe 27 noiembrie, de la ora 22:00, va da piept cu Steaua Roșie, în Europa League. Ambele formații nu sunt clasate pe locuri care asigură calificarea în faza următoare a competiției, dar sârbii au cu un punct mai mult, 4, după 1-1 cu Celtic și 1-0 cu OSC Lille.

CFR Cluj i-a răspuns lui Gigi Becali la ofertele de transfer făcute pentru Louis Munteanu şi Emerllahu. „Bani mai mulți"

Clubul FCSB, în vizorul ANAF pentru cheltuieli nejustificate de peste 7 milioane lei. Gigi Becali: „E idiot softul. Nu am de plătit nici măcar 16 lei"

Gigi Becali, sunat de un ANTRENOR. „Mi-a spus să nu dau două milioane de euro pe Louis Munteanu"

