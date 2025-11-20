Prima pagină » Actualitate » CFR Cluj i-a răspuns lui Gigi Becali la ofertele de transfer făcute pentru Louis Munteanu şi Emerllahu. „Bani mai mulți”

20 nov. 2025, 08:31
CFR Cluj i-a răspuns lui Gigi Becali la ofertele de transfer făcute pentru Louis Munteanu şi Emerllahu / Sursa FOTO: prosport.ro

Ofertele de transfer făcute de Gigi Becali pentru Louis Munteanu și Lindon Emerllahu au fost analizate de conducerea celor de la CFR Cluj. În exclusivitate pentru PROSPORT, Iuliu Mureșan, președintele fostei campioane, a dezvăluit ce răspuns i-a trimis latifundiarului din Pipera.

În ultima vreme, presa sportivă a scris mult despre interesul FCSB pentru cei doi jucători. Becali își dorește să-i transfere la pachet, iar acum Mureșan a venit cu răspunsul final la oferta bucureștenilor.

CFR a decis: unde pleacă Louis Munteanu

Într-o declarație acordată în exclusivitate colegilor de la PROSPORT, Iuliu Mureșan recunoaște că FCSB a negociat intens pentru „starurile” lui CFR, dar spune că, pentru moment, nu se mai pune problema ca Munteanu și Emerllahu să ajungă la formația campioană.

Clujenii au alte planuri, iar „Doctorul” nu a ezitat să le dezvăluie:

„Acum nu sunt discuții cu FCSB pentru niciun jucător. Au fost în trecut discuții pentru Emerllahu. Oricum, CFR, în ultima vreme, a fost un furnizor de jucători pentru celelalte cluburi din Liga 1. La Rapid sunt șapte jucători și Bîrligea la FCSB. Erau aproape Emerllahu și Louis Munteanu să meargă la FCSB, dar sperăm să-i vindem în străinătate, pentru a primi bani mai mulți. La Louis Munteanu era diferență de cerere și ofertă.

Îți dai seama, dacă îți vinzi cel mai bun jucător în străinătate, primești mai mulți bani”, a declarat Iuliu Mureșan, în exclusivitate, pentru PROSPORT.

De curând, inclusiv patronul Ioan Varga a spus că nu este mulțumit de oferta FCSB pentru cei doi: „Emerllahu este netransferabil. Nu se vinde nimic, cu astfel de prețuri. Nu are rost să discutăm asemenea subiecte”.

CFR Cluj, „amenințată” de FRF

CFR Cluj are mai multe probleme financiare, iar acestea au adus clubul în situația de a fi amenințat de FRF cu depunctarea. Restanțele salariale față de angajați și datoriile către terți i-au adus pe ardeleni sub lupa comisiilore federale.

Cu toate acestea, Varga a dat asigurări că CFR Cluj își va achita datoriile și, astfel, nu se va ajunge la nicio depunctare.

„Nu se va ajunge la depunctare. În fiecare zi am achitat din datorii. Văd că se dorește doar să ni se strice imaginea. O să vadă toată lumea că în câteva zile plătim tot. Am rezolvat toate litigiile în ultimele zile”, a spus Ioan, pentru ProSport.

