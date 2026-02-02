Prima pagină » Actualitate » Gina Pistol face mărturisiri. ”Nu pot să spun că sunt mama perfectă”

Gina Pistol face mărturisiri. ”Nu pot să spun că sunt mama perfectă”

02 feb. 2026, 16:30, Actualitate
Gina Pistol face mărturisiri. ”Nu pot să spun că sunt mama perfectă”
Gina Pistol, mărturisiri din viața de mămică

Gina Pistol, în vârstă de 45 de ani, a făcut mărturisiri emoționante din viața d mămică. ”Nu pot să spun că sunt mama perfectă”, a declarat vedeta.

Gina Pistol este căsătorită cu Smiley, împreună cu care are o fetiță, Josephine.  Recent, Gina Pistol a fost invitată la emisiunea online ”Cu inima la vedere”, a Danei Rogoz. Blonda a vorbit, pintre altele, despre materinitate și vulnerabilități.

”Ce nu-i vei spune niciodată copilului tău?”, a fost întrebată Gina Pistol.

”Multe lucruri nu-i voi spune. Nu-i voi spune că este un copil rău, nu-i voi spune că este slab, nu-i voi spune că nu poate să facă un lucru, nu-i voi spune niciodată că nu-l iubesc”, a mărturisit aceasta, potrivit revistei Unica.

Gina Pistol face mărturisiri. ”Mai am momente când mă enervez”

Întrebată dacă îi spune des fetiței sale că o iubește, Gina Pistol a spus:

”Daa. Nu pot să spun că sunt mama perfectă. Mai am momente când mă enervez. Avea și ea tantrumurile ei, le aveam și eu pe ale mele. Mă enervam, știi, dar mă duceam la sfârșitul zilei sau după ce mă linișteam și-i ziceam: Iartă-mă, mama te iubește în continuare, te iubesc și când greșești. Eu așa reacționez când sunt obosită”.

”Ai noștri, deși știam că ne iubesc, ne iubeau în felul lor, aș fi vrut să ne spună mai mult te iubesc sau să-și ceară iertare”, a încheiat vedeta de televiziune.

