Giovanni Becali l-a ales pe cel mai mare CONDUCĂTOR din fotbalul românesc. Nici măcar nu i-a pomenit numele lui Gigi. „El este numărul 1”

Cel mai puternic impresar din fotbalul românesc a făcut topul conducătorilor all-time care au activat la cluburile noastre. Surprinzător, Ioan Becali nici măcar nu a pomenit numele lui Gigi Becali, vărul său care patronează FCSB, campioana en-titre din Liga 1.

În schimb, „Giovanni” nu l-a uitat pe Cristi Borcea, fost acționar la Dinamo, pe care l-a urcat pe primul loc în ierarhia șefilor din fotbalul românesc.

„Este numărul 1, și cu bani, și fără bani”

Vorbind la Fanatik, Giovanni Becali a analizat cei mai puternici președinți/conducători și l-a inclus în acest top și pe Ion Alecsandrescu, nume de referință în istoria Stelei.

„Pentru mine, Cristi Borcea este numărul 1 în fotbalul românesc. Și cu bani, și fără bani. Se împrumuta, avea de unde. Împrumuta sute de mii, milioane. E cel mai mare conducător, știe să facă echipa, știe să își trateze suporterii, că pe baza asta am avut discuții eu când eram președinte executiv, iar el director. El găsea jucătorii înaintea mea, nu-i găseam nici eu, nici Victor. Se ascundeau, erau în vacanță, i-a găsit pe la mare, pe nu știu unde… Borcea a fost numărul 1 al fotbalului românesc, nu ca proprietar de club” – Giovanni Becali

Despre Mihai Stoica, mâna dreaptă a lui Gigi Becali, cunoscutul impresar a precizat: „MM, uriaș. A fost și MM, dar el are handicapul că nu poate vorbi multe. Borcea vorbea și punea și bani. MM e închis, are multe de spus, dar le spune cu inteligență, subtil”.

Mai departe, Giovanni a spus că a avut „o relație foarte bună cu Jean Pădureanu”, alt „greu” al conducătorilor de club.

Ulterior, pe radarul său a intrat „Sfinxul”, care a construit una dintre marile echipe ale Stelei – „Cel mai mare a fost nea Ion Alecsandrescu, Dumnezeu să-l ierte! Pe timpul lui Jean Pădureanu, el a fost, i se spunea «Sfinxul». Eu am avut scandaluri cu el, i-am luat pe Filipescu și Adrian Ilie cu forța. Tică Dănilescu, care a fost și el un personaj important în fotbal, un fel de MM Stoica, nu putea trece peste nea Ion”.

