Influencerul MAGA Mario Nawfal sare în apărarea lui George Simion, după ce a fost inculpat de Parchetul General pentru instigare: „Este supus interogatoriului pentru remarci politice de acum doi ani / Ce naiba se întâmplă în România?”

Influencerul Mario Nawfal, apropiat al lui Elon Musk și unul dintre promotorii mișcării MAGA în mediul online, a reacționat, joi, 26 noiembrie, la audierea lui George Simion la Parchetul General. Acesta a criticat demersul procurorilor români, subliniind că liderul AUR este cercetat pentru declarații făcute în urmă cu aproape doi ani, după respingerea candidaturii lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale din 2025.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Mario Nawfal a atras atenția asupra situației liderului AUR, prezentând ancheta în contextul dezbaterilor privind libertatea de exprimare din România. Influencerul a distribuit și imagini cu George Simion din fața Parchetului General.

„Liderul opoziției române George Simion este acum audiat pentru remarci politice făcute în urmă cu aproape DOI ANI!!!

Liderul AUR este supus interogatoriului pentru comentariile sale făcute după excluderea lui Georgescu din cursa prezidențială.

Între timp, mii de susținători s-au adunat în fața Parchetului General pentru a apăra libertatea de exprimare!

CE NAIBA SE ÎNTÂMPLĂ ÎN ROMÂNIA?!”, se arată în mesajul publicat pe contul de X al lui Mario Nawfal, potrivit traducerii automate afișate de platformă.

Sute de susținători ai liderului AUR s-au mobilizat joi în fața Parchetului General, printre aceștia numărându-se și Dan Dungaciu și Petrișor Peiu. Manifestanții au scandat mesaje împotriva cenzurii și în sprijinul lui George Simion.

George Simion, inculpat pentru instigare publică

Președintele AUR s-a prezentat joi la sediul Parchetului General, unde fusese citat inițial în calitate de suspect. Ulterior, procurorii au anunțat punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva acestuia pentru săvârșirea infracțiunii de instigare publică.

Dosarul vizează declarațiile făcute de George Simion în seara de 9 martie 2025, după ce Biroul Electoral Central (BEC) a respins candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale.

Într-un videoclip intitulat „Reacție la cald”, publicat pe Facebook, liderul AUR a afirmat că cei pe care îi considera responsabili pentru respingerea candidaturii lui Georgescu „ar trebui jupuiți în piața publică”.

Procurorii susțin că mesajul reprezenta un îndemn la comiterea unor infracțiuni grave împotriva membrilor BEC. Aceștia invocă și contextul protestelor din acea seară, care au degenerat în violențe, distrugeri de bunuri și rănirea unor jandarmi.

George Simion acuză că dosarul are o miză politică

La ieșirea de la audieri, George Simion a respins acuzațiile și a susținut că prin acest dosar s-ar urmări eliminarea AUR din competiția politică.

„Opinia mea față de acest dosar politic este că este vizată doborârea partidului AUR pentru că am refuzat să facem pace cu sistemul”, a declarat George Simion.

De cealaltă parte, Parchetul General a respins acuzațiile privind caracterul politic al anchetei, precizând că activitatea procurorilor se desfășoară în baza principiilor legalității, imparțialității și obiectivității.

Instituția a subliniat, de asemenea, că procedura de citare a liderului AUR a avut loc pe 20 noiembrie, cu trei zile înainte de prezentarea raportului partidului privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

Mario Nawfal, un susținător al lui Călin Georgescu și George Simion

Nu este pentru prima dată când Mario Nawfal reacționează la evenimentele de pe scena politică din România.

Influencerul, ale cărui postări sunt frecvent redistribuite de Elon Musk, a criticat în repetate rânduri anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024.

În februarie 2025, Mario Nawfal i-a intervievat atât pe Călin Georgescu, pe care l-a numit la acea vreme „președintele de drept al României”, cât și pe George Simion.

Totodată, Nawfal se numără printre promotorii inițiativei „Make Europe Great Again” (MEGA), inspirată de mișcarea politică a președintelui american Donald Trump.