Prima pagină » Actualitate » Un cataclism inevitabil. Vara în Europa ar putea dura opt luni

Un cataclism inevitabil. Vara în Europa ar putea dura opt luni

22 nov. 2025, 18:02, Actualitate
Un cataclism inevitabil. Vara în Europa ar putea dura opt luni

Încălzirea accelerată a Arcticii ar putea prelungi sezonul cald din Europa până la opt luni, arată un nou studiu, care indică o amplificare majoră a valurilor de căldură în deceniile următoare, relatează Euronews. Verile europene au devenit tot mai lungi și mai fierbinți. Totuși, a existat „o incertitudine ridicată” cu privire la modul sau motivul exact pentru care se întâmplă acest lucru, spune dr. Celia Martin-Puertas, cercetător principal în cadrul Departamentului de Geografie de la Royal Holloway.

Noi cercetări arată că modelele actuale de căldură le imită cele de acum 6.000 de ani și ar putea fi un semn al și mai multor zile caniculare în viitor.

Europa este continentul care se încălzește cel mai rapid din lume. Orașele sunt în mod special afectate de încălzirea globală din cauza fenomenului de „insulă de căldură urbană”, în care clădirile și suprafețele asfaltate absorb și rețin căldura. O analiză publicată în această vară de Climate Resilience for All a examinat datele de temperatură din 85 de orașe la nivel global, din perioada 2019–2023.

Noroiul, markerul schimbării anotimpurilor

Pentru studiul care a fost publicat în Nature Communications, Martin-Puertas și echipa sa s-au concentrat pe o arhivă importantă a istoriei climatice: noroiul. Sedimentele găsite pe fundul lacurilor europene oferă o imagine a modului în care s-au schimbat anotimpurile în ultimii 10.000 de ani.

Cercetătorii au evaluat „gradientul latitudinal de temperatură”, adică diferența de temperatură dintre Arctica și Ecuator. Acest gradient este cel care ghidează vremea din Europa, controlând vânturile care vin din Oceanul Atlantic spre continent. Pe măsură ce Arctica se încălzește, diferența dintre temperaturile Arcticii și cele ale ecuatorului scade.

Cercetătorii au evaluat „gradientul latitudinal de temperatură”, adică diferența de temperatură dintre Arctica și Ecuator. Acest gradient este cel care ghidează vremea din Europa, controlând vânturile care vin din Oceanul Atlantic spre continent. Pe măsură ce Arctica se încălzește, diferența dintre temperaturile Arcticii și cele ale ecuatorului scade.

În consecință, curenții de aer încetinesc, amplificând și prelungind tiparele meteorologice specifice verii, precum valurile de căldură. Anotimpul de vară în sine s-ar prelungi.

Un calcul simplu

Potrivit studiului, pentru fiecare scădere cu 1 grad Celsius a gradientului de temperatură, sezonul de vară s-ar prelungi cu aproximativ șase zile. Dacă încălzirea continuă în ritmul actual, Europa ar putea avea cu până la 42 de zile în plus de vară până în 2100.

Mai mult decât atât, în contextul actualei încălziri accelerate a Arcticii, Europa ar putea experimenta opt luni de vreme specifică verii până la sfârșitul secolului. Aceste condiții oglindesc situația din urmă cu 6.000 de ani, când sezonul cald în Europa dura aproape 200 de zile.

Emisiile de gaze cu efect de seră accelerează Deși gradientul de temperatură a existat întotdeauna, emisiile de gaze cu efect de seră accelerează încălzirea Arcticii.

Această zonă se încălzește în prezent de până la patru ori mai repede decât media globală. „Descoperirile noastre arată că acesta nu este doar un fenomen modern; este o caracteristică recurentă a sistemului climatic al Pământului”, spune dr. Laura Boyall, autoare a studiului și fostă cercetătoare doctorandă în cadrul Departamentului de Geografie de la Royal Holloway.

Recomandarea autorului: „Aproape inevitabil” planeta va depăși pragul crucial de încălzire de 1,5 °C, avertizează șeful experților în climă ai ONU. Câte scenarii are încălzirea globală?

Țara europeană care este pe cale de dispariție din cauza încălzirii globale. Statul a declarat stadiul de „pericol existențial”

Citește și

LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.368. Zelenski îi sfidează pe americani: nu merge la negocierile de la Geneva, dar trimite un personaj controversat
08:57
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.368. Zelenski îi sfidează pe americani: nu merge la negocierile de la Geneva, dar trimite un personaj controversat
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 778. Atac aerian al Israelului în Gaza soldat cu patru morți și mai mulți răniți
08:10
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 778. Atac aerian al Israelului în Gaza soldat cu patru morți și mai mulți răniți
SPORT Gigi Becali, exploziv după FCSB – Petrolul 1-1: „Nu știu ce să mă fac cu el, nu mai e fotbalist. Nu mai cred în echipa asta”
07:39
Gigi Becali, exploziv după FCSB – Petrolul 1-1: „Nu știu ce să mă fac cu el, nu mai e fotbalist. Nu mai cred în echipa asta”
ACTUALITATE 23 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Franco Nero împlinește 84 de ani, Vincent Cassel 59. Miley Cyrus face 33 de ani
07:15
23 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Franco Nero împlinește 84 de ani, Vincent Cassel 59. Miley Cyrus face 33 de ani
ACTUALITATE Gigi Nețoiu: „Rușii nu mai vin în România, n-au de ce să vină la SĂRĂCIE”
07:00
Gigi Nețoiu: „Rușii nu mai vin în România, n-au de ce să vină la SĂRĂCIE”
POVESTE EXCLUSIVĂ Tânăra balerină care a cucerit America în pași de dans. Povestea singurei românce medaliată la una dintre cele mai prestigioase competiții de balet din SUA: „Baletul i-a intrat adânc în sânge și suflet”
05:00
Tânăra balerină care a cucerit America în pași de dans. Povestea singurei românce medaliată la una dintre cele mai prestigioase competiții de balet din SUA: „Baletul i-a intrat adânc în sânge și suflet”
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și trebuie să aibă ultimul cuvânt la negocieri
Cancan.ro
Adrian Năstase a fost operat în mare secret! Ce problemă de sănătate a avut: 'O perioadă mai lungă de recuperare'
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Fața neștiută a lui Mihail Sadoveanu: „Nero l-a enervat pe Sadoveanu, care l-a bătut cu o curea. Câinele urla de durere“
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
Digi24
Ucraina şi Europa strâng rândurile în faţa planului lui Trump
Cancan.ro
Pescobar a dat-o afară pe Lavinia din cauza a... 50 de euro! Note încasate, bani numărați și... conturi BLOCATE! Detaliile momentului sunt numai pe linkul din comentarii
Ce se întâmplă doctore
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare a întors toate privirile!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Descopera.ro
15 lucruri pe care poate nu le știai despre LIAM NEESON
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Chatbotul Grok susține că Elon Musk se numără „printre cele mai strălucite 10 minți din istorie”
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Ministerul de Externe s-a supărat că a căzut o dronă și a chemat ambasadorul RUSIEI la discuții
09:00
Valentin Stan: Ministerul de Externe s-a supărat că a căzut o dronă și a chemat ambasadorul RUSIEI la discuții
EXCLUSIV Gândul a verificat originalitatea postărilor candidaților cu cele mai mari șanse pentru Primăria Capitalei. Cine a ieșit pozitiv la ChatGPT și cine s-a bazat doar pe inteligența naturală
07:00
Gândul a verificat originalitatea postărilor candidaților cu cele mai mari șanse pentru Primăria Capitalei. Cine a ieșit pozitiv la ChatGPT și cine s-a bazat doar pe inteligența naturală
UPDATE 🚨 Pace în Ucraina. Reprezentanții Ucrainei, UE și SUA se întâlnesc astăzi la Geneva pentru a discuta planul de pace. UE nu este de acord cu 4 puncte
02:00
🚨 Pace în Ucraina. Reprezentanții Ucrainei, UE și SUA se întâlnesc astăzi la Geneva pentru a discuta planul de pace. UE nu este de acord cu 4 puncte
SPORT Haiti s-a calificat la Cupa Mondială din SUA. Dar Administrația Trump spune că fanii nu sunt bineveniți pe teritoriul american
00:30
Haiti s-a calificat la Cupa Mondială din SUA. Dar Administrația Trump spune că fanii nu sunt bineveniți pe teritoriul american
EXTERNE Imagini spectaculoase cu Aurora Boreală, filmate de NASA din spațiu
00:07
Imagini spectaculoase cu Aurora Boreală, filmate de NASA din spațiu
EXTERNE Bruce Willis nu își mai recunoaște nici fiica. Ultimele vești despre starea de sănătate a actorului
23:59
Bruce Willis nu își mai recunoaște nici fiica. Ultimele vești despre starea de sănătate a actorului