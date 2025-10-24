Prima pagină » Actualitate » Greșeala pe care mulți oameni o fac când merg noaptea la culcare și, în acest fel, riscul de BOLI cardiace crește dramatic 

24 oct. 2025, 14:59, Actualitate
Sursă foto - Caracter ilustrativ

Un studiu recent, publicat în Jurnalul Asociației Medicale Americana, JAMA, arată că prezența luminii în timpul somnului de noapte crește dramatic riscul de afecțiuni cardiace.

Studiul realizat pe aproape 89.000 de adulți cu vârsta de peste 40 de ani a arătat că expunerea la lumină mai puternică pe timp de noapte a fost asociată cu riscuri mai mari de boală coronariană, infarct miocardic, insuficiență cardiacă, fibrilație atrială și accident vascular cerebral, independent de factorii de risc cardiovasculari cunoscuți până acum.

Au fost analizate aproximativ 13 milioane de ore de date privind expunerea la lumină, înregistrate de senzori purtați la încheietură și înregistrările privind bolile cardiovasculare pe o perioadă de 9,5 ani, potrivit Hotnews.

Risc cu peste 50% mai mare pentru un atac de cord

Conform rezultatelor, participanții care aveau cel mai mare nivel de lumină noaptea au prezentat un risc cu 32% mai mare de a suferi de boli coronariene și un risc cu 56% mai mare de a suferi un atac de cord.

Mai mult, aceștia prezentau un risc cu 30% mai mare de a suferi un accident vascular cerebral, iar riscurile au rămas ridicate chiar și după luarea în considerare a altor factori, precum exercițiile fizice, dieta, obiceiurile de somn și genetica.

Autorii mai notează că și folosirea telefonului sau lăsarea televizorului și a luminilor din dormitor aprinse la culcare ar putea expune o persoană la niveluri nocive de lumină.

Explicația este că lumina nocturnă provoacă perturbări circadiene, care sunt un factor de risc cunoscut pentru efecte cardiovasculare adverse.

Așadar, lumina pe timp de noapte perturbă ritmul circadian al organismului, ceea ce poate provoca probleme precum hipercoagulabilitate, ritm cardiac mai mare, tensiune arterială crescută sau inflamații.

Sursă foto – Caracter ilustrativ: colaj Shutterstock

