Greșeala pe care o faci iarna, când simți că ai calorifere în casă care nu ma încălzesc bine. La ce trebuie să fii atent

Multe persoane au probleme cu unele calorifere, în plină iarnă. Mai exact, deși acestea sunt pornite, camerele se încălzesc lent sau neuniform. Situația nu este întotdeauna legată de sistemul de încălzire sau de consumul de energie, ci de o greșeală frecventă care reduce eficiența caloriferelor și face ca aerul cald să nu circule corect în încăpere.

Una dintre cele mai comune probleme apare atunci când caloriferele sunt obstrucționate de piese de mobilier, potrivit Playtech. Astfel, pentru a beneficia la maximum de încălzire, este important ca și caloriferele să rămână libere, fără obiecte voluminoase poziționate direct în fața lor.

Așadar, rearanjarea mobilierului în fiecare iarnă poate ajuta semnificativ la păstrarea căldurii în cameră și la reducerea consumului de energie.

Mai mult, în locuințele de dimensiuni reduse, unde fiecare metru contează, se recomandă folosirea pieselor de mobilier discrete, prevăzute cu picioare, amplasate în apropierea caloriferelor.

Totodată, măsuțele de cafea sau băncile permit aerului cald să circule pe sub ele, facilitând încălzirea mai rapidă a camerei, iar lipsa contactului direct cu podeaua creează spații prin care aerul cald se poate răspândi mai eficient.

Importanța zonei de relaxare în distribuția căldurii

Un alt aspect esențial ține de amplasarea zonei de relaxare, acesta fiind locul în care se petrece cea mai mare parte a timpului. Potrivit sursei citate, aceasta trebuie poziționată astfel încât să beneficieze de căldura produsă de calorifer. Atunci când o canapea sau un birou este plasat în apropierea lor, se poate profita de căldura radiantă, fără a bloca fluxul de aer cald.

Plasarea mobilierului prea departe de calorifer poate face zona respectivă mai puțin confortabilă și poate afecta inclusiv productivitatea, în cazul spațiilor de lucru.

Birourile sunt cel mai eficient amplasate într-un colț al camerei, cu fața orientată spre calorifer. Astfel, căldura ajunge mai repede la persoana care lucrează, fără a restricționa fluxul de aer.

În concluzie, prin evitarea blocării caloriferelor radiatoarelor și prin crearea unor spații care permit circulația aerului cald, camerele se pot încălzi mai repede, fără costuri suplimentare pe timpul iernii.